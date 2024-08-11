Из-за демонтажа конструкций LRT в Астане изменили схемы автобусных маршрутов

В Астане из-за демонтажа конструкций LRT изменили схему автобусного маршрута №52, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу тренспортной компании City Transportation Systems.

"В связи с выполнением работ по демонтажу металлических конструкций LRT ограничено движение по улице Керей Жанибек хандар на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Сауран. В связи с чем временно изменена схема движения маршрута № 52. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке", — говорится в сообщении.

Также из-за демонтажа ЛРТ до 14:00 11 августа меняются маршруты №№50, 53, 55А, 55Б, 61, 66.

Кроме того, на время проведения марафона в столице будут изменены схемы движения городских и пригородных маршрутов №№ №№ 18, 26, 27, 28, 47, 52, 54, 55, 60, 61, 66, 314.

Столичных жителей просят заранее планировать свой маршрут.