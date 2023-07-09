- В Актобе отменили приговор оправданным по делу о хищении 70 млн тенге 08:32 38
- Лидер "Астаны" получил серьезную травму на восьмом этапе "Тур де Франс" 07:53 157
- Мужчина убил соседку тесаком, отрубив ей кисти обеих рук на глазах у ребёнка 07:29 288
- Около 17 кг мертвой рыбы извлекли из реки в Атырауской области 06:15 291
- Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО 05:41 309
- Саранча добралась до Костаная 04:05 381
- "Тинькофф" с 17 июля приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance 03:34 376
- 3 млрд тенге задолжали больницы Костанайской области 02:11 371
- Житель Атырау пожарил яичницу на раскаленной от солнца сковороде 01:23 439
- Бани загрязняют сточной водой пастбища в Туркестанской области 00:47 434
- Трех человек в Актау экстренно госпитализировали после приёма у кардиолога 08.07.2023 868
- Определился второй финалист Кубка Казахстана-2023 по футболу 08.07.2023 534
- "Апорт" предложили включить в список географических указаний стран 08.07.2023 478
- Даниал Рахматуллаев выиграл турнир серии ITF Juniors в Тегеране 08.07.2023 480
- К 900 годам тюрьмы приговорили "техасского стрелка" 08.07.2023 564
- Вторая ракетка Казахстана не сумел выйти в финал турнира в Карлсруэ 08.07.2023 582
- Центр для бродячих кошек и собак строят в Павлодаре 08.07.2023 839
- В Грузии сорвали ЛГБТ-фестиваль 08.07.2023 582
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 1108
- Площадь охваченного огнём камыша в Атырауской области удалось сократить 08.07.2023 556
- Неустойчивая погода сохранится в большинстве регионов страны в воскресенье 08.07.2023 558
- Бублик снялся с парного матча Уимблдона-2023 08.07.2023 774
- Участки двух улиц закроют на ремонт в Астане 08.07.2023 595
- Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского Совета Азии 08.07.2023 696
- Умерла бронзовая призёрка Сурдлимпийских игр Ляззат Бахтиярова 08.07.2023 1130
- Вертолёт из Кызылорды привлекли для тушения камыша на побережье Каспийского моря 08.07.2023 598
- Без света из-за вчерашнего ливня в Павлодаре остаются более 1500 потребителей 08.07.2023 635
- В Нидерландах из-за проблем с беженцами распалась правящая коалиция 08.07.2023 614
- Какими должны быть "комфортные школы" в Казахстане, объяснил Смаилов 08.07.2023 700
- Поиски сорвавшегося с горы альпиниста в Туркестанской области продолжаются шестой день 08.07.2023 691
- Казахстанка завоевала золото юниорского чемпионата мира по гребле 08.07.2023 1240
- 44 школы построят в Актюбинской области до 2025 года 08.07.2023 540
- Почти 200 тысячам японцев рекомендовали эвакуироваться из-за ливней 08.07.2023 612
- Двоих сёрферов спасли ночью на побережье Каспийского моря 08.07.2023 662
- Более шести тысяч кубометров воды откачали за ночь с подтопленной улицы Павлодара 08.07.2023 725
- Перфоманс шоу военных оркестров мира показали на площадях Астаны 08.07.2023 619
- Два человека погибли и один пропал без вести после взрыва в Мексиканском заливе 08.07.2023 706
- Казахстанцы вышли в финал юниорского турнира ITF в Иране 08.07.2023 732
- Семейчане собирают средства на независимую экспертизу дорог города 08.07.2023 2438
- Елена Рыбакина сразится с англичанкой Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона 08.07.2023 964
- Жителям трёх городов Казахстана в субботу рекомендуют меньше гулять 08.07.2023 856
- Создатель Twitter высмеял новую соцсеть Цукерберга 08.07.2023 804
- В Астане прошёл книжный фестиваль 08.07.2023 686
- Вторая двойня подряд родилась в семье из ЗКО 08.07.2023 1556
- Умер создатель реалити-шоу "За стеклом" 08.07.2023 828
- Шоу дронов в Астане увидели более 25 тысяч человек — акимат 08.07.2023 789
- Ещё один пожар потушили в Баянаульском нацпарке 08.07.2023 768
- Объявлено место проведения конкурса "Евровидение-2024" 08.07.2023 951
- Разгерметизация колеса привела к смертельному ДТП в Жетысуской области 08.07.2023 996
- Сильный ветер в Щучинске сорвал крышу, выбил стёкла в квартирах 07.07.2023 901
- Тигрят и львят хотели незаконно вывезти из России в Казахстан 07.07.2023 807
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 1534
- Бублик впервые в своей карьере вышел в четвёртый круг Уимблдона 07.07.2023 1013
- Две легковушки столкнулись в ЗКО: погибли два человека 07.07.2023 1012
- Пожар в горной местности ВКО ликвидировали 07.07.2023 857
- Елена Рыбакина: Я стараюсь сосредоточиться на себе 07.07.2023 1142
- Провалившиеся машины и отключения света: в Павлодаре ликвидируют последствия шторма 07.07.2023 1064
- В Алматы изменят схемы движения некоторых автобусов 07.07.2023 983
- 80 человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в Милане 07.07.2023 829
- Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана 07.07.2023 911
- Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал "Челленджера" в США 07.07.2023 892
- Это стоит знать: Куда подросткам трудоустроиться на каникулах 07.07.2023 983
- Пожар в горах ВКО продолжают тушить с помощью вертолётов 07.07.2023 923
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1067
- На МАЭК снова произошла авария на энергоблоке 07.07.2023 5159
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1279
- Минсельхоз: Запасов риса в стране достаточно 07.07.2023 928
- Атырауский НПЗ заработал в штатном режиме 07.07.2023 987
- В результате разведки на вертолёте обнаружен пожар на побережье Каспийского моря 07.07.2023 1118
- Четыре человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области 07.07.2023 1793
- Twitter хочет подать в суд на Meta за новую соцсеть Threads 07.07.2023 831
- Пожар в Баянаульском нацпарке удалось потушить 07.07.2023 837
- 80 человек эвакуировали из задымленной многоэтажки в Усть-Каменогорске 07.07.2023 855
- О реальном состоянии казахстанской легкой атлетики высказался эксперт 07.07.2023 1123
- В Нью-Йорке столкнулись два автобуса: пострадали более 80 человек 07.07.2023 987
- Драмой завершился первый матч Анны Данилиной в парах на Уимблдоне-2023 07.07.2023 926
- Пожарные локализовали огонь на территории резервата "Ертис орманы" 07.07.2023 812
- Ухудшение качества воздуха в пятницу ожидается в Астане и Актобе 07.07.2023 883
- Как закрыть ипотеку и не платить комиссии 07.07.2023 1522
- В Шымкенте скончалась экс-депутат гормаслихата 07.07.2023 1710
- LOADING...
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Дорожным организациям в Северо-Казахстанской области не хватает битума. Из-за дефицита материала могут сорваться сроки сдачи в эксплуатацию дорог. С похожей ситуацией в регионе сталкивались уже в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, потребность региона в битуме на этот год составляет 45,6 тыс. тонн. Заготовили около 55%, необходимо еще 20,6 тыс. тонн. Каждый месяц требуется – 7,6 тыс. тонн битума.
Главный инженер ТОО "Петропавл жолдары" Евгений Осмехин говорит, что проблема дефицита битума не снимается с повестки на протяжении нескольких лет.
"Каждый год в конце строительного сезона мы сталкиваемся с нехваткой битума. Обычно в это время на ремонт закрывался Павлодарский НПЗ и возникал дефицит материала. Последние два года ситуация стала еще хуже. В прошлом году битума у нас не было в середине сезона, в этом – уже в начале. Зимой мы заготовили столько, сколько позволили наши емкости – три тысячи тонн", - отметил Е.Осмехин.
В этом году в работе у дорожной организации три проекта по среднему ремонту республиканских дорог, два проекта по капитальному ремонту дорог областного значения. Потребность только на эти проекты – более 5,7 тыс. тонн, не считая объемов, которые необходимы для проведения ямочного ремонта.
"Запасы мы израсходовали быстро. При обеспечении поставок битума, заполняли бы снова емкости и работали непрерывно. Сейчас же поставок нет. Ремонт идет медленными темпами. В неделю укладываем по 500 метров, а могли бы в день – по километру. В прошлом году из-за дефицита битума пришлось переносить сроки сдачи дорог по некоторым проектам. Думаю, в этом году при сохранении ситуации с нехваткой битума тоже не сможем завершить несколько проектов", - сетует Е.Осмехин.
Другая сторона вопроса – стоимость битума. По сметам цена его – 130 тыс. тенге за тонну. Фактически же достигает 280 тыс. тенге. При этом цена часто меняется.
Представители дорожных организаций отмечают, что реализация битума происходит через посредников, не напрямую от завода. Доля битума в асфальтобетонной смеси всего 6,5%. Однако его цена оказывает колоссальное влияние на стоимость конечного продукта – асфальта.
Директор ТОО "Фирма "Универсал" - компании, которая занимается производством асфальта - Антон Федяев пояснил, как цена битума влияет на стоимость асфальта.
"В стоимости асфальтобетонной смеси стоимость битума – 45-50%. Соответственно, чем он дороже, тем выше цена на асфальт. Стоимость же битума меняется в течение года с катастрофической скоростью. Если в начале прошлого года тонна наиболее распространенной марки БНД 100/130 стоила 130 тыс. тенге, то в сентябре – 310 тыс. тенге. В этом году уже сейчас цена битума возросла до 280-300 тыс. тенге за тонну. Весной асфальтобетон стоил 18-20 тыс. тенге за тонну, к осени цена может превысить 30 тыс. тенге", - прокомментировал А.Федяев.
С удорожанием асфальта возрастут и расходы подрядных организаций. В самом худшем случае они будут использовать дешевые материалы при ремонте либо вовсе откажутся от участия в конкурсах.
В сентябре прошлого года сенатор Серик Шайдаров предлагал рассмотреть вопрос исключения посредников из цепочки поставок битума и обязательства заводов по заключению прямых договоров с подрядчиками. По его словам, в разгар строительного сезона цена на него увеличивается в три раза. Производители же реализуют его только посредникам, которые скупают весь объем и перепродают подрядчикам.
Обеспокоены ситуацией с дефицитом битума и в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
"Ежегодно дорожная отрасль сталкивается с проблемой дефицита и ценообразования дорожного битума. В пик строительного сезона прошлого года он отпускался по завышенной цене, которая доходила до 280-300 тыс. тенге за тонну. Однако по действующим проектам предусмотренная стоимость, согласно сметным сборникам, составляет до 130 тыс. тенге. Такая ситуация сложилась из-за продажи битума через несколько организаций-трейдеров, которые делают наценку на каждом этапе, и из-за ежегодного планового ремонта Павлодарского нефтехимического завода. В пик строительного сезона он не работает в течение месяца. С 2022-го года для прямого получения дорожного битума от ресурсодержателей разработан и утвержден порядок формирования ежемесячной разнарядки, но нам этих объемов недостаточно", - прокомментировал М.Баяхмет.
Представители дорожных организаций говорят, что решить проблему дефицита битума и, соответственно, своевременного ремонта дорог можно, если будет разрешение на ввоз его из России. В соседнем Омске он стоит 130 тыс. тенге за тонну, высокого качества, подходит для северного климата. Для этого требуется решение о снятии запрета со стороны Министерства энергетики РК.
-
Trend news
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 1105
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 1532
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1064
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1277
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1392
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1030
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1028
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 1689
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 4882
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1304
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 953
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 3935
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 3873
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2171
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2218
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1191
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 2968
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2459
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1447
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1479
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1521
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 12843
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 1919
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1389
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2407
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 2988
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2141
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2491
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 1980
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2508
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 2710
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2386
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2241
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 1838
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 2772
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1615
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 3726
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 2634
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 178255
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 1792
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4046
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 4843
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4319
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3506
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 2611
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7185
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2382
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 21716
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3380
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 15771
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 4903
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11042
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3057
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 4787
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3223
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3246
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3601
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 3754
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 3880
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2852
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 3751
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 27818
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2520
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3111
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3037
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3163
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2771
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3499
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2878
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 3873
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 11603
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30136
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 2721
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 2964
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3241
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 9027
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2837
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 3959
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 37246
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 7170
-
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1080
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1048
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 954
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1124
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1050
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1479
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1327
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1035
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1312
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1164
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1265
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1463
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 1561
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1352
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1263
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1345
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1278
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 1788
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1488
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1610
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2322
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1783
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1529
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1708
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1543
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1488
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1456
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1704
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2237
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1838
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1670
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3260
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 1965
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2434
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3271
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2148
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2049
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38391
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1948
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 2900
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2441
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2265
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 2963
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2486
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2578
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2965
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2931
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3271
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 3595
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4201
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3571
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3154
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3221
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2796
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 3981
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 4707
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 3933
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3432
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3020
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 3780
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2854
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3296
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3188
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3579
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 3762
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3376
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 3717
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3972
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5662
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4223
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 5756
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4512
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4195
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3679
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4690
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3426
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3861
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 5048
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3548
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 4610