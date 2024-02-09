  • 9 Февраля, 18:12
  • BAIGENEWS

Из-за бурана свет отключили в 38 сёлах Павлодарской области

Сегодня, 16:31
АВТОР
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azned.net Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: azned.net

В Павлодарской области устраняют последствия шквального ветра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.        

Как отметили в облакимате, в ночь на 9 февраля в результате шквального ветра с порывами до 28 метров в секунду частично отключили электроэнергию в 38 сельских населенных пунктах. Около 4276 абонентов остались без света.

Сейчас света нет в девяти сельских населённых пунктах Баянаульского, Иртышского, Щербактинского, Теренколь районах и сельской зоны Аксу.

Устранением аварийных отключений занимаются 47 аварийных бригад. В работах задействованы 137 человек и 46 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в селе Жетекши близ Павлодара шквальный ветер сорвал крышу со школы.

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