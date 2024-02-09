Из-за бурана свет отключили в 38 сёлах Павлодарской области

В Павлодарской области устраняют последствия шквального ветра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Как отметили в облакимате, в ночь на 9 февраля в результате шквального ветра с порывами до 28 метров в секунду частично отключили электроэнергию в 38 сельских населенных пунктах. Около 4276 абонентов остались без света.

Сейчас света нет в девяти сельских населённых пунктах Баянаульского, Иртышского, Щербактинского, Теренколь районах и сельской зоны Аксу.

Устранением аварийных отключений занимаются 47 аварийных бригад. В работах задействованы 137 человек и 46 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в селе Жетекши близ Павлодара шквальный ветер сорвал крышу со школы.