Перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Транснефти.

По оценке специалистов КТК, на устранение последствий атаки потребуется от 1,5 до 2 месяцев, что может серьёзно повлиять на объёмы транспортировки нефти из Казахстана.

В ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

В результате атаки объект получил значительные повреждения:

Разрушена крыша

Повреждены газотурбинная установка (ГТУ), кабели, кабельная эстакада

Уничтожены два трансформатора, фильтры, система пожаротушения ГТУ

Разрушено закрытое распределительное устройство и резервуар с водой

После атаки НПС была экстренно выведена из эксплуатации, а прокачка нефти по магистральному нефтепроводу "Тенгиз – Новороссийск" временно осуществляется по аварийной схеме.