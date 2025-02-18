Из-за атаки дронов прокачка казахстанской нефти снизится на 30 процентов
Повреждение НПС "Кропоткинская" угрожает экспорту казахстанской нефти.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Транснефти.
По оценке специалистов КТК, на устранение последствий атаки потребуется от 1,5 до 2 месяцев, что может серьёзно повлиять на объёмы транспортировки нефти из Казахстана.
В ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.
В результате атаки объект получил значительные повреждения:
- Разрушена крыша
- Повреждены газотурбинная установка (ГТУ), кабели, кабельная эстакада
- Уничтожены два трансформатора, фильтры, система пожаротушения ГТУ
- Разрушено закрытое распределительное устройство и резервуар с водой
После атаки НПС была экстренно выведена из эксплуатации, а прокачка нефти по магистральному нефтепроводу "Тенгиз – Новороссийск" временно осуществляется по аварийной схеме.
Самое читаемое
- Sergek уходит из Астаны: Основатель проекта назвал причину
- Драка на борту самолёта: казахстанкам грозит штраф в 120 тысяч долларов
- Аэропорт Актобе увеличивает число рейсов и готовится к модернизации
- Тысячи осужденных казахстанок могут выйти на свободу
- Владелица детсада в Алматы, где душили ребёнка, записала видеообращение