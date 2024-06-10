Из-за аномальной жары 90 человек скончались в Мексике

В Мексике из-за аномальной жары с начала 2024 года погибли 90 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

Как сообщают мексиканские СМИ, число погибших из-за влияния экстремально высоких температур растёт в таких штатах, как Веракрус, Табаско, Тамаулипас, Нуэво-Леон и Сан-Луис-Потоси.

По данным Минздрава Мексики, только с 29 мая по 5 июня из-за последствий аномальной жары скончались 29 человек. Около двух тысяч человек обратились в больницы с жалобами на тепловой удар.

Национальная метеорологическая служба (SMN) прогнозирует, что в ближайшие дни в стране продолжится волна экстремально высоких температур. Лицам с хроническими заболеваниями рекомендуют не выходить на улицу в определённые часы без необходимости.

В Национальном автономном университете Мексики (UNAM) заявили, что в последние 15 дней мая наблюдались самые высокие температуры в истории страны. В 14 штатах Мексики температура воздуха превышает 40 градусов.