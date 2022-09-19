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скриншот видео Сегодня, 11:26
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Фото: скриншот видео

Из тусовки в потасовку переросло "посвящение в студенты" в Алматы

В соцсетях распространяется видео массовой драки перед ВДНХ в Алматы. Полиция выяснила, что в потасовку с рукоприкладством переросла тусовка молодых людей, которые праздновали "посвящение в студенты", сообщает сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

 

В ДП мегаполиса рассказали, что в потасовке приняли участие студенты одного из ВУЗов Алматы, отмечавшие посвящение в близлежащем увеселительном заведении.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 УК РК “Хулиганство”. Каждый из участников потасовки будет установлен и привлечен к ответственности, согласно действующему законодательству. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка", – отметил начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

Видео: Polisia.kz
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#происшествие #Алматы #студенты
Сегодня, 11:26
96
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