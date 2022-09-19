Из тусовки в потасовку переросло "посвящение в студенты" в Алматы

Фото: скриншот видео

В соцсетях распространяется видео массовой драки перед ВДНХ в Алматы. Полиция выяснила, что в потасовку с рукоприкладством переросла тусовка молодых людей, которые праздновали "посвящение в студенты", сообщает сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ДП мегаполиса рассказали, что в потасовке приняли участие студенты одного из ВУЗов Алматы, отмечавшие посвящение в близлежащем увеселительном заведении.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.