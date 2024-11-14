Из Турции в Казахстан экстрадирован подозреваемый в сбыте аналогов психотропных веществ

Сотрудники Генеральной прокуратуры РК и Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел РК из Турецкой Республики экстрадировали гражданина Казахстана. Его привлекут к уголовной ответственности за незаконное хранение с целью сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры.

"В декабре 2022 года при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий в Астане у него обнаружены и изъяты 17 пакетиков меткатинона в особо крупном размере", - говорится в информации ведомства.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

"В октябре т.г. злоумышленник задержан в городе Анталья, откуда впоследствии экстрадирован в Республику Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.

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