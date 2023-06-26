Из Туркестанской области на родину выдворили восемь проституток

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Более 700 нарушителей миграционного законодательства выявили в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

"К примеру, в Сайрамском районе за нарушение миграционного законодательства восемь девушек лёгкого поведения, гражданок Республики Узбекистан, по решению суда выдворены за пределы страны. В Келесском районе выявлены 15 граждан соседнего государства, незаконно занимавшихся строительными работами без разрешения уполномоченного органа, которые также в административном порядке выдворены с территории республики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента полиции региона также сообщили, что всего за время оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" полицейскими выявлены и привлечены к административной ответственности 711 иностранцев и граждан нашей страны, нарушивших требования закона "О миграции населения".

"Из них к административной ответственности привлечены 506 иностранцев по статье 517 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения", - добавили в ДП.

Отметим, с 19 по 25 июня текущего года на территории Туркестанской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал". Его основной целью является предупреждение и предотвращение преступлений, совершаемых иностранцами или в отношении них, выявление иностранных граждан, нелегально находящихся на территории нашей страны, и профилактика нарушений миграционного законодательства.