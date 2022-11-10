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Из Туркестана в Кувейт начнёт летать лоукостер Jazeera Airways
Авиакомпания Jazeera Airways начнёт летать из Туркестана в Кувейт, сообщили в пресс-службе КГА, передаёт BaigeNews.kz.
"На основании достигнутых договоренностей между авиационными властями Республики Казахстан и Государства Кувейт кувейтский лоукостер Jazeera Airways планирует с третьего декабря текущего года начать выполнение полетов по маршруту Кувейт – Туркестан. Регулярные пассажирские рейсы между столицей Кувейта и духовным центром тюркского мира будут выполняться частотой два рейса в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушном судне типа Airbus A-320", - говорится в сообщении.
В КГА отметили, что увеличение количества рейсов и расширение географии полётов будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, деловых, инвестиционных, культурных и туристических взаимоотношений между Казахстаном и Кувейтом.
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