Из столицы до Борового на электропоезде можно будет добраться за 2,5 часа

Из столицы до станции "Курорт-Боровое" на электропоезде можно будет добраться за 2,5 часа, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

"Для удобства пассажиров национальный перевозчик сократил время поездки скоростного электропоезда по маршруту "Астана-Курорт Боровое". Теперь добраться из столицы до живописного места можно за 2,5 часа вместо прежних 4 часов. Для этого был продлен маршрут электропоезда №7553/7556 сообщением "Караганда - Астана" до Курорт-Борового. Из Караганды в Астану поезд выезжает под номером №7553/7556 и далее от Астаны до Курорт- Борового курсирует под номером №6811/6812", - говорится в сообщении.

С 14 июня этого года периодичность курсирования электропоезда увеличивается с двух до пяти раз в неделю. Теперь электропоезд "Караганда-Астана-Боровое" будет ходить по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.



Кроме того, маршрут электропоезда №7507/7508 "Астана-Кокшетау" продлевают до станции Саумалколь, он будет курсировать три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Также ежедневно в сторону Борового курсирует электропоезд №6829/6830 "Астана-Кокшетау".



Билеты на дополнительные электропоезда доступны с 11 июня на сайте bilet.railways.kz и в кассах на железнодорожных вокзалах.



В этом году АО "Пассажирские перевозки" планирует перевезти около 125 тыс пассажиров в направлениях Боровской и Имантау - Шалкарской курортных зон, обеспечивая высокий уровень комфорта и удобства путешествий на летний период.

Национальный перевозчик настоятельно рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно, чтобы избежать неудобств и гарантировать себе место в поезде на нужную дату.