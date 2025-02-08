  • 8 Февраля, 14:59
  • BAIGENEWS

Из снежного заноса эвакуировали четверых человек на трассе в Костанайской области

Для спасания людей понадобился вездеход.

Сегодня, 13:55
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:55
Сегодня, 13:55
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Фото: скриншот с видео

Сотрудники МЧС спасли четверых человек из снежного заноса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Костанайской области в 10 км от села Карасу на автодороге местного значения легковая автомашина оказалась в снежном заносе и не смогла продолжить движение. Спасатели оперативно прибыли на технике высокой проходимости "Трэкол" и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги", — говорится в сообщении.

Никто в медицинской помощи не нуждался.

 

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