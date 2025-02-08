Сотрудники МЧС спасли четверых человек из снежного заноса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Костанайской области в 10 км от села Карасу на автодороге местного значения легковая автомашина оказалась в снежном заносе и не смогла продолжить движение. Спасатели оперативно прибыли на технике высокой проходимости "Трэкол" и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги", — говорится в сообщении.