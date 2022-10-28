"Из слабака в качка": 80-летний пауэрлифтер рассказал о тернистом пути к мировым рекордам

Фото: Айтжан Искаков

Айтжан Искаков – 80-летний действующий чемпион по пауэрлифтингу, и он не намерен останавливаться на достигнутом. В следующем году он собирается установить новый мировой рекорд.

Сейчас аксакал вовсю готовится к очередному первенству. В перерыве он рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о своем непростом пути к спорту, первым победам, мотивации и планах на ближайшее будущее.

Родился и вырос будущий чемпион в небольшом ауле Карагандинской области. В воспоминаниях осталось тяжёлое детство: с 12 лет он вместе с взрослыми выполнял обычную для жителей аула работу – пас табуны лошадей, коров, косил траву, делал заготовки на зимний период. При этом никогда не был физическим развит. Всё изменил поход в армию.

“К спорту я пришел еще с армии, служил я на Украине. Физически я был слабый, я ведь сирота был. Нас повезли на стрельбище, мы пошли пешком, а пройти надо было 3 километра. Когда я прошел эту дистанцию, я просто упал от усталости. Ребята меня подняли, одни за ноги, другие за грудь и под забором меня бросили. А я лежал и думал, какой же из меня солдат, какой из меня мужчина? Роста я был тоже не высокого. В армию я был негодный, я ушел по заявлению. Сирота кому нужен был? Даже мою фамилию неправильно записали. Попал я в танковый полк, в экипаж 517. Там был водитель-механик, Евгений, он там служил уже второй год. Однажды нас подняли по тревоге, мы должны были проходить учения и мы в полной боевой загрузке должны были выехать на подготовительный пункт. Стали погружать в танк бронебойную технику. Загрузились всем необходимым, и пришлось загружать тяжести водителю, поскольку я слабый был. Евгений же был мастером спорта по тяжелой атлетике, даже выступал в дивизии и он начал меня обучать, помогал мне, как маленькому ребенку. На третий год я уже висел в полку на почётной доске как отличник физической подготовки”, - вспоминает Искаков.

После демобилизации спортсмен сначала вернулся в родной аул, а затем поехал в Караганду поступать в училище связи, где увидел объявление о приглашении на занятия тяжелой атлетикой:

“Я обрадовался, пошёл, и меня взяли. Через год я окончил училище, женился, и нас послали по работе в город Каражал. Там я занимался у Кирилюка, он составил мне целый план, обучал меня, и я попал на соревнования в область. В области, весной 1968 года, я победил в весе 52 килограмма, потом я "выиграл" Казахстан и стал "третьим" в Советском Союзе. Несколько раз я занимал в Союзе первые и вторые места. Кубки были, тогда медали же не вручали, награждали призами и грамотами. В 1977 году я стал мастером спорта Советского Союза, в 1978 году - международником”.

После череды побед спортсмену пришлось сделать многолетний перерыв – всё время занимала забота о детях. И только в 45 лет он вернулся в спорт, но уже не в тяжёлую атлетику, а в пауэрлифтинг.

“Я пришел именно к пауэрлифтингу, потому что к 45 годам гибкость уже не та, кости окрепли, техника уже не та, и, чтобы не травмироваться, я стал делать эти силовые упражнения. Плюс в тяжелой атлетике много вспомогательных упражнений для рывка, толчка и жима, а в пауэрлифтинге более простой путь. Я изначально не знал, что это будет. Мы приседали, делали становую тягу, жим лежа. Всё было знакомо, только выступать на соревнованиях совсем по-другому”, - объясняет герой.

Несмотря на довольно поздний старт в пауэрлифтинге, Айтжан ага достиг впечатляющих результатов: 20 раз становился чемпионом Казахстана, 2 раза – чемпионом Азии и 12 раз - чемпионом мира. Он является двукратным рекордсменом мира среди ветеранов. Все сопутствующие расходы пенсионер несёт сам.

“Все соревнования и отборочные, на которые я ездил, я выполнял исключительно на свою пенсию. Со стороны государства не было никакой поддержки. Поддерживает меня моя супруга, мотивирует ездить на соревнования и, конечно, товарищи по спорту – есть у меня друзья - Сергей Николаевич и Сергей Владимирович. И вот мы, три друга, рекордсмены Азии и Европы, занимаемся в этом зале, они помогают мне морально и иногда материально, вытаскивают меня за пределы Казахстана. Я оправдал ожидания близких людей и стал чемпионом мира”, - сообщает аксакал.

Мотивацией к занятию спортом в таком почтенном возрасте для Искакова является желание не сидеть на месте и оставить значимый после себя след. Поэтому неудивительно то, что помимо спорта он имеет и творческое хобби:

“Меня тянет, я хочу это делать, я занимаюсь и мне без спорта плохо, не могу жить без него. Помимо спорта я также занимаюсь художественной самодеятельностью, играю роли в спектаклях, пою народные песни, занимаюсь общественными работами. Я считаю, что человек должен какой-то след оставить за собой. Какой след я оставлю на Земле, если только буду сидеть дома?”

Ранее рекордсмен десять лет тренировал молодое поколение: среди его учеников есть как мастера спорта, так и кандидаты в мастера. Сейчас они уже тренируются самостоятельно. Когда Айтжану ага исполнится 81 год, он планирует установить новый рекорд. На следующий год он вновь планирует попасть на чемпионат мира и уже начал усиленные тренировки.