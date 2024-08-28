Из Шымкента запускают прямые рейсы в Джидду и Медину

Регулярные прямые рейсы запустят из Шымкента в город Джидда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

Новый регулярный рейс будет выполняться с 1 по 28 октября 2024 года два раза в неделю в дополнение к действующему авиасообщению Алматы-Джидда. С 28 октября одна частота Шымкент-Джидда будет заменена на новое направление Шымкент-Медина, который будет выполняться один раз в неделю. Также с 29 октября запускается прямой рейс Алматы-Медина с частотой два раза в неделю.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных авиалайнерах Airbus A321LR с конфигурацией 16 мест в бизнес-классе и 150 мест в эконом-классе. Продолжительность полёта рейсов Шымкент-Джидда и Шымкент-Медина составит пять часов 35 минут, Алматы-Медина – шесть часов 10 минут.



Минимальная стоимость авиабилетов в обе стороны со всеми сборами по направлению Шымкент-Джидда начинается от 301 208 тенге, Алматы-Медина – 336 882 тенге, Шымкент-Медина – 308 050 тенге.



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