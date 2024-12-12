В начале текущего года в Казахстане появился новый город – Алатау. Это бывшее село Жетыген, которое указом президента страны выделили из Илийского района Алматинской области. Как изменилась жизнь проживающих здесь казахстанцев, которые внезапно из сельчан превратились в горожан, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Город Алатау занимает площадь в 88 тысяч гектаров. В его состав входят 12 сельских населённых пунктов, которые были преобразованы в микрорайоны.

"Город создан путем реорганизации трёх административных центров. Из города Конаев выделены село Арна и Зареченский сельский окру. Из Талгарского района выведены село Даулет (бывшее село Привольное) и разъезд Кайрат. Из Илийского района в город Алатау перенесли Жетыгенский сельский округ полностью, куда входят посёлки Жетыген, Кюйган, Енбек и Жана арна, и часть Байсеркинского аульного округа, откуда выделены сёла Коянкус, Ынтымак, Жана Даур и Жана Талап", – рассказывает руководитель отдела внутренней политики города Алатау Ардагер Акжигитов.

Население Алатау сейчас составляет около 55 тысяч человек. По словам Ардагера Акжигитова, в новом городе уже полностью сформированы органы местного госуправления, образован городской маслихат, есть общественные советы, Совет ветеранов, Совет женщин и прочие институты местного самоуправления. Также разработан генеральный план развития Алатау.

"Сейчас разрабатывается проект детальной планировки (ПДП). Уже определены границы с другими районами. Порядка 16 средних образовательных учреждений здесь есть, один государственный и 51 частных детских сада, есть фельдшерско-амбулаторные пункты, врачебные амбулатории. Образован отдел полиции, ЦОН, сформировано управление госдоходов. И ещё некоторые госорганы на стадии формирования", – поясняет руководитель отдела внутренней политики города.

Центр нового города пока не определён, хотя многие жители считают будущим центром Жетыген, но это, как пояснили в акимате, не так.

"Мы не хотим отделять другие микрорайоны на второй план, поэтому не выделяем пока центров. Административный центр появится тогда, когда начнёт застраиваться административная инфраструктура –акимат и прочее", – рассказывает Ардагер Акжигитов.

По его словам, в настоящее время городу выделяется госфинансирование на разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы и прочее. На стадии разработки есть масштабные инвестиционные проекты, некоторые уже начали реализовываться. Между тем, жители бывших сёл, а ныне микрорайонов Алатау, ждут решения наболевших вопросов: появления доступа к чистой воде, строительства дорог, школ, больниц, подведения газа и других инфраструктурных проблем.

Проблемы с чистой водой

Село Жетыген, которое находится в 47 км к северу от центра Алматы, раньше относилось к Илийскому району Алматинской области, а теперь стало частью Алатау. Местные жители уверены, что село станет центром нового города и ждут решения своих проблем.

Жандос (имя изменено) несколько лет назад переехал из Жетыгена в посёлок Отеген батыр. Он поделился, что в Жетыгене самая острая проблема – солёная вода.

"Она там всегда была солёная и раньше даже приезжали водовозы с чистой водой, потому что использовать воду из-под крана для питья и приготовления пищи невозможно", – рассказал он.

Супруг местной жительницы Марии Ткаченко возит для домочадцев чистую воду с родника, расположенного в соседнем селе Байсерке. И так делают многие жители Жетыгена.

"Вода у нас солёная. Несмотря на то, что старшее поколение ругается, мы всё равно пьём воду изпод крана, из неё готовим еду. Конечно, кран приходится покупать раз в полгода или год, потому что он быстро изнашивается из-за солёной воды. Около четырех-пяти лет назад были проблемы с напором воды в летнее время, потом не замечала, в этом году летом, снова напора не хватало", – рассказывает Мария Ткаченко.

В акимате Алатау сказали, что впервые слышат о том, что в селе солёная вода.

Бездорожье

К Марии Ткаченко, которая является местным блогером и активно ведёт Instagram-паблик, часто обращаются жители с просьбами донести через социальные сети до акимата, чтобы был убран мусор и другие коммунальные проблемы.

"Раньше мы от акимата по несколько дней ждали, когда они решат проблемы жителей, а сейчас я даже в акимат информацию не успеваю передавать, проблемы уже решаются", – говорит Мария Ткаченко.

Основной проблемой посёлка Жетыген, по мнению жителей, является бездорожье.

"У нас только центральные улицы асфальтированы и по две-три улицы делает акимат ежегодно. Есть также старые асфальтированные улицы с огромными дырами, либо вообще не асфальтированные. И порой после дождя образуются такие глубокие ямы, лужи, что в них можно и на машине застрять", – рассказывает Мария Ткаченко.

По словам жителей не на всех улицах Жетыгена есть фонари, то есть село практически не освещённое. Но в акимате обещают, что на следующий год будет финансирование на эти цели.

Всего в новом городе образовалось 366 улиц, из них примерно 30% асфальтированы, остальные – нет. В акимате рассказали, что разрабатывают ПСД по строительству дорог на двух улицах и в случае выделения госфинансирования работы будут проведены в 2025 году..

"По электричеству и воде есть проблемы, но они есть в новостройках, там же есть и проблемы дорог. Мы подали заявку на разработку ПСД на следующий год. Чтобы протянуть и проложить инженерную инфраструктуру, нужны большие средства. Мы только начинаем проектирование, потому что до образования нового города никаких проектов развития не было. Мы для себя выделили приоритетные направления, что необходимо решить в первую очередь и подали заявки на финансирование", - прокомментировал заместитель акима города Алатау Ержан Абдыкалыков.

Газификация

Газификация в Жетыгене началась давно, но она проведена не на всех улицах.

"Улица, на которой мы живем, небольшая. Мы собирали в этом году информацию с жителей о том, кто готов подключить газ. Это совсем недёшево – официальное подключение стоит 470 тысяч тенге плюс расходы на дополнительные врезки, швы, трубы и ещё расходы на сам котёл. В среднем люди подключают газ за один миллион тенге. В итоге на нашей улице не набралось 7-8 домов, готовых к подключению газа. То есть рядом с нашей улицей газовые трубы проходят, а по нашей улице их не пустили, потому что мы не набрали нужного количества людей, чтобы провести газ, хотя мы живем в центре, рядом с акиматом. По нашей улице по одной стороне дома, по другой – заброшенные предприятия", – рассказывает Мария Ткаченко.

Местный житель по имени Рашид рассказывает, что к газовому отоплению подключили государственный детсад, военный городок из 14 домов, общеобразовательную школу №11, рассчитанную на 2500 мест.

Школы и больницы

По словам жителей, школы и больницы в посёлке в основном были построены много лет назад.

"Государственные больницы в очень плачевном состоянии. У нас есть старая больница, она расположена в здании бывшего детсада, в который ещё мой супруг ходил. Там нет никакого оборудования, на втором этаже есть по одной мужской и женской палате. В поликлинике нет многих узких специалистов, вообще дефицит хороших медицинских специалистов, есть отличные врачи гинеколог и педиатр. В основном присутствует хамское отношение медперсонала к жителям. Ещё одна проблема не только для нас, наверное, а для многих казахстанцев, заключается в том, что скорая выезжает не на все вызовы. Машин скорой помощи мало. Так как Жетыген уже считается городом и фактически мы отрезаны от посёлка Отеген батыр, который раньше был для нас центром, то возникают проблемы, когда нас направляют к более узким специалистам в ЦРБ Отеген батыр. Мы стоим в очереди за талонами за месяц ранее, чтобы попасть к специалистам в ЦРБ, а если человек болеет, ему проще в платную клинику пойти, если позволяют средства. У нас уже появилось несколько платных клиник. Так что мы можем пойти к хорошему стоматологу, сделать УЗИ и другие анализы у себя в посёлке", – рассказывает Мария Ткаченко.

В Жетыгене имеется один государственный детсад, наблюдается нехватка школ. Но за год в соседнем поселке Енбек, который тоже относится к городу Алатау, уже построили новую трёхэтажную школу на 600 мест в рамках проекта "Комфортные школы".

"Мы живём в центре, рядом есть две среднеобразовательные школы №11 и №3, которые переполнены. В селе Енбек, который теперь тоже относится к Алатау, школы не было, там и построили новую школу. Жители Жетыгена задаются вопросом: "Зачем?". Ведь там всего три улицы и расположена новая школа в 4-5 километрах от Жетыгена. Это такое безлюдное место, что ни один родитель не пустит своего ребёнка пешком в школу. Сейчас добровольно для детей, которые учатся в школе №3 и живут ближе к селу Енбек, будет организован автобус, чтобы отвозить детей в новую школу. Кроме того, там есть проблемы с дорогами. Местные власти говорят, что город Алатау будет развиваться, там будет возведено жильё, построена инфраструктура, поэтому по плану построили школу именно там. Но для жителей лучше было бы построить школу ближе к центру Жетыгена, ведь сейчас именно здесь не хватает детям школьных мест, а по плану в будущем могли бы построить и там", – говорит Мария Ткаченко.

По словам заместителя акима Алатау, возле новой школы есть дороги, подведён водопровод, есть электричество.

Также в Енбеке планируют построить новую большую больницу.

"Тоже непонятно, почему именно там. В то время, когда мы были посёлком, больницу должны были строить в центре Жетыгена – в районе Воскресного базара. В этом году этот проект не одобрили, потому что там болотистая местность, что вызвало у жителей негодование и смех одновременно, ведь старожилы посёлка об этом знали и говорили ранее местным органам власти", – рассказывает Мария Ткаченко.

В акимате говорят, что жителям Жетыгена и Коянкуса необходимы поликлиники, и местные органы власти уже над этим работают.

Жетыген отнесли к городу Алатау в январе 2024 года. Но с документами и переводом села в город, по словам местных жителей, до сих пор есть проблемы.

"Когда полиция останавливает и необходимо кому-то выписать штраф, то по базе данных у них машина числится в Илийском районе, а города Алатау в базе ещё нет. Во многих таких моментах мы ещё числимся в Илийском районе. Например, если произошла какая-то поломка электричества по главной улице, свет не горит, здесь устранять проблему некому. И местный акимат доказывает ранее обслуживаемой организации с посёлка Отеген батыр в Илийском районе, что они обязаны устранить проблему", – рассказывает Мария Ткаченко.

Жильё и работа

Как отметил заместитель акима Алатау, город будет развиваться согласно утверждённому генеральному плану, в котором есть планы по строительству жилья.

"В приоритете даже не строительство жилых комплексов, а строительство производств, то есть создание новых рабочих мест для жителей. Сейчас работаем над тем, чтобы приглашать инвесторов. Уже строится крупный транспортно-логистический центр, и второй начинают строить. Строится завод по производству солёных снеков. Будет также завод по производству молочных изделий. Есть огромный пул инвесторов, среди которых и казахстанские, и зарубежные", – проинформировал замакима Алатау Ержан Абдыкалыков.

Местные жители надеются, что с появлением новых рабочих мест многим не придётся ездить на работу в Алматы, затрачивая на дорогу по 2,5-3 часа.

По словам местного жителя Рашида, нынешний акимат работает и достаточно активно, но на решение всех проблем населённых пунктов, в том числе села Жетыген, нужно время.