Из сельчан в горожан год спустя: как живут жители нового города близ Алматы
Жители новообразованного города Алатау ждут решения проблем, которые беспокоили их, когда они ещё были сельчанами.
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В начале текущего года в Казахстане появился новый город – Алатау. Это бывшее село Жетыген, которое указом президента страны выделили из Илийского района Алматинской области. Как изменилась жизнь проживающих здесь казахстанцев, которые внезапно из сельчан превратились в горожан, в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Город Алатау занимает площадь в 88 тысяч гектаров. В его состав входят 12 сельских населённых пунктов, которые были преобразованы в микрорайоны.
"Город создан путем реорганизации трёх административных центров. Из города Конаев выделены село Арна и Зареченский сельский окру. Из Талгарского района выведены село Даулет (бывшее село Привольное) и разъезд Кайрат. Из Илийского района в город Алатау перенесли Жетыгенский сельский округ полностью, куда входят посёлки Жетыген, Кюйган, Енбек и Жана арна, и часть Байсеркинского аульного округа, откуда выделены сёла Коянкус, Ынтымак, Жана Даур и Жана Талап", – рассказывает руководитель отдела внутренней политики города Алатау Ардагер Акжигитов.
Население Алатау сейчас составляет около 55 тысяч человек. По словам Ардагера Акжигитова, в новом городе уже полностью сформированы органы местного госуправления, образован городской маслихат, есть общественные советы, Совет ветеранов, Совет женщин и прочие институты местного самоуправления. Также разработан генеральный план развития Алатау.
"Сейчас разрабатывается проект детальной планировки (ПДП). Уже определены границы с другими районами. Порядка 16 средних образовательных учреждений здесь есть, один государственный и 51 частных детских сада, есть фельдшерско-амбулаторные пункты, врачебные амбулатории. Образован отдел полиции, ЦОН, сформировано управление госдоходов. И ещё некоторые госорганы на стадии формирования", – поясняет руководитель отдела внутренней политики города.
Центр нового города пока не определён, хотя многие жители считают будущим центром Жетыген, но это, как пояснили в акимате, не так.
"Мы не хотим отделять другие микрорайоны на второй план, поэтому не выделяем пока центров. Административный центр появится тогда, когда начнёт застраиваться административная инфраструктура –акимат и прочее", – рассказывает Ардагер Акжигитов.
По его словам, в настоящее время городу выделяется госфинансирование на разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы и прочее. На стадии разработки есть масштабные инвестиционные проекты, некоторые уже начали реализовываться. Между тем, жители бывших сёл, а ныне микрорайонов Алатау, ждут решения наболевших вопросов: появления доступа к чистой воде, строительства дорог, школ, больниц, подведения газа и других инфраструктурных проблем.
Проблемы с чистой водой
Село Жетыген, которое находится в 47 км к северу от центра Алматы, раньше относилось к Илийскому району Алматинской области, а теперь стало частью Алатау. Местные жители уверены, что село станет центром нового города и ждут решения своих проблем.
Жандос (имя изменено) несколько лет назад переехал из Жетыгена в посёлок Отеген батыр. Он поделился, что в Жетыгене самая острая проблема – солёная вода.
"Она там всегда была солёная и раньше даже приезжали водовозы с чистой водой, потому что использовать воду из-под крана для питья и приготовления пищи невозможно", – рассказал он.
Супруг местной жительницы Марии Ткаченко возит для домочадцев чистую воду с родника, расположенного в соседнем селе Байсерке. И так делают многие жители Жетыгена.
"Вода у нас солёная. Несмотря на то, что старшее поколение ругается, мы всё равно пьём воду изпод крана, из неё готовим еду. Конечно, кран приходится покупать раз в полгода или год, потому что он быстро изнашивается из-за солёной воды. Около четырех-пяти лет назад были проблемы с напором воды в летнее время, потом не замечала, в этом году летом, снова напора не хватало", – рассказывает Мария Ткаченко.
В акимате Алатау сказали, что впервые слышат о том, что в селе солёная вода.
Бездорожье
К Марии Ткаченко, которая является местным блогером и активно ведёт Instagram-паблик, часто обращаются жители с просьбами донести через социальные сети до акимата, чтобы был убран мусор и другие коммунальные проблемы.
"Раньше мы от акимата по несколько дней ждали, когда они решат проблемы жителей, а сейчас я даже в акимат информацию не успеваю передавать, проблемы уже решаются", – говорит Мария Ткаченко.
Основной проблемой посёлка Жетыген, по мнению жителей, является бездорожье.
"У нас только центральные улицы асфальтированы и по две-три улицы делает акимат ежегодно. Есть также старые асфальтированные улицы с огромными дырами, либо вообще не асфальтированные. И порой после дождя образуются такие глубокие ямы, лужи, что в них можно и на машине застрять", – рассказывает Мария Ткаченко.
По словам жителей не на всех улицах Жетыгена есть фонари, то есть село практически не освещённое. Но в акимате обещают, что на следующий год будет финансирование на эти цели.
Всего в новом городе образовалось 366 улиц, из них примерно 30% асфальтированы, остальные – нет. В акимате рассказали, что разрабатывают ПСД по строительству дорог на двух улицах и в случае выделения госфинансирования работы будут проведены в 2025 году..
"По электричеству и воде есть проблемы, но они есть в новостройках, там же есть и проблемы дорог. Мы подали заявку на разработку ПСД на следующий год. Чтобы протянуть и проложить инженерную инфраструктуру, нужны большие средства. Мы только начинаем проектирование, потому что до образования нового города никаких проектов развития не было. Мы для себя выделили приоритетные направления, что необходимо решить в первую очередь и подали заявки на финансирование", - прокомментировал заместитель акима города Алатау Ержан Абдыкалыков.
Газификация
Газификация в Жетыгене началась давно, но она проведена не на всех улицах.
"Улица, на которой мы живем, небольшая. Мы собирали в этом году информацию с жителей о том, кто готов подключить газ. Это совсем недёшево – официальное подключение стоит 470 тысяч тенге плюс расходы на дополнительные врезки, швы, трубы и ещё расходы на сам котёл. В среднем люди подключают газ за один миллион тенге. В итоге на нашей улице не набралось 7-8 домов, готовых к подключению газа. То есть рядом с нашей улицей газовые трубы проходят, а по нашей улице их не пустили, потому что мы не набрали нужного количества людей, чтобы провести газ, хотя мы живем в центре, рядом с акиматом. По нашей улице по одной стороне дома, по другой – заброшенные предприятия", – рассказывает Мария Ткаченко.
Местный житель по имени Рашид рассказывает, что к газовому отоплению подключили государственный детсад, военный городок из 14 домов, общеобразовательную школу №11, рассчитанную на 2500 мест.
Школы и больницы
По словам жителей, школы и больницы в посёлке в основном были построены много лет назад.
"Государственные больницы в очень плачевном состоянии. У нас есть старая больница, она расположена в здании бывшего детсада, в который ещё мой супруг ходил. Там нет никакого оборудования, на втором этаже есть по одной мужской и женской палате. В поликлинике нет многих узких специалистов, вообще дефицит хороших медицинских специалистов, есть отличные врачи гинеколог и педиатр. В основном присутствует хамское отношение медперсонала к жителям. Ещё одна проблема не только для нас, наверное, а для многих казахстанцев, заключается в том, что скорая выезжает не на все вызовы. Машин скорой помощи мало. Так как Жетыген уже считается городом и фактически мы отрезаны от посёлка Отеген батыр, который раньше был для нас центром, то возникают проблемы, когда нас направляют к более узким специалистам в ЦРБ Отеген батыр. Мы стоим в очереди за талонами за месяц ранее, чтобы попасть к специалистам в ЦРБ, а если человек болеет, ему проще в платную клинику пойти, если позволяют средства. У нас уже появилось несколько платных клиник. Так что мы можем пойти к хорошему стоматологу, сделать УЗИ и другие анализы у себя в посёлке", – рассказывает Мария Ткаченко.
В Жетыгене имеется один государственный детсад, наблюдается нехватка школ. Но за год в соседнем поселке Енбек, который тоже относится к городу Алатау, уже построили новую трёхэтажную школу на 600 мест в рамках проекта "Комфортные школы".
"Мы живём в центре, рядом есть две среднеобразовательные школы №11 и №3, которые переполнены. В селе Енбек, который теперь тоже относится к Алатау, школы не было, там и построили новую школу. Жители Жетыгена задаются вопросом: "Зачем?". Ведь там всего три улицы и расположена новая школа в 4-5 километрах от Жетыгена. Это такое безлюдное место, что ни один родитель не пустит своего ребёнка пешком в школу. Сейчас добровольно для детей, которые учатся в школе №3 и живут ближе к селу Енбек, будет организован автобус, чтобы отвозить детей в новую школу. Кроме того, там есть проблемы с дорогами. Местные власти говорят, что город Алатау будет развиваться, там будет возведено жильё, построена инфраструктура, поэтому по плану построили школу именно там. Но для жителей лучше было бы построить школу ближе к центру Жетыгена, ведь сейчас именно здесь не хватает детям школьных мест, а по плану в будущем могли бы построить и там", – говорит Мария Ткаченко.
По словам заместителя акима Алатау, возле новой школы есть дороги, подведён водопровод, есть электричество.
Также в Енбеке планируют построить новую большую больницу.
"Тоже непонятно, почему именно там. В то время, когда мы были посёлком, больницу должны были строить в центре Жетыгена – в районе Воскресного базара. В этом году этот проект не одобрили, потому что там болотистая местность, что вызвало у жителей негодование и смех одновременно, ведь старожилы посёлка об этом знали и говорили ранее местным органам власти", – рассказывает Мария Ткаченко.
В акимате говорят, что жителям Жетыгена и Коянкуса необходимы поликлиники, и местные органы власти уже над этим работают.
Жетыген отнесли к городу Алатау в январе 2024 года. Но с документами и переводом села в город, по словам местных жителей, до сих пор есть проблемы.
"Когда полиция останавливает и необходимо кому-то выписать штраф, то по базе данных у них машина числится в Илийском районе, а города Алатау в базе ещё нет. Во многих таких моментах мы ещё числимся в Илийском районе. Например, если произошла какая-то поломка электричества по главной улице, свет не горит, здесь устранять проблему некому. И местный акимат доказывает ранее обслуживаемой организации с посёлка Отеген батыр в Илийском районе, что они обязаны устранить проблему", – рассказывает Мария Ткаченко.
Жильё и работа
Как отметил заместитель акима Алатау, город будет развиваться согласно утверждённому генеральному плану, в котором есть планы по строительству жилья.
"В приоритете даже не строительство жилых комплексов, а строительство производств, то есть создание новых рабочих мест для жителей. Сейчас работаем над тем, чтобы приглашать инвесторов. Уже строится крупный транспортно-логистический центр, и второй начинают строить. Строится завод по производству солёных снеков. Будет также завод по производству молочных изделий. Есть огромный пул инвесторов, среди которых и казахстанские, и зарубежные", – проинформировал замакима Алатау Ержан Абдыкалыков.
Местные жители надеются, что с появлением новых рабочих мест многим не придётся ездить на работу в Алматы, затрачивая на дорогу по 2,5-3 часа.
По словам местного жителя Рашида, нынешний акимат работает и достаточно активно, но на решение всех проблем населённых пунктов, в том числе села Жетыген, нужно время.
"Думаю, всё будет решаться постепенно, когда утвердят и выделят бюджет. Например, постепенно решается вопрос бездорожья, установили также 300 дорожных знаков, 50 искусственных неровностей (лежачих полицейских). Основная проблема ещё в том, что у нас ленивый народ, который не хочет работать, однако государство субсидирует рабочие места работодателям. Сейчас отличный состав нового акимата, который работает до поздней ночи. Уверен, что все вместе мы построим комфортный для жителей город", – сказал местный житель.