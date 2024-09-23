Из России в Казахстан экстрадировали растлителя несовершеннолетней девочки

Генпрокуратурой РК из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за вступление в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, передаёт BaigeNews.kz.

"В сентябре 2023 года он в одной из съёмных квартир Шымкента вступил в половое сношение с 14-летней. После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле его задержали в Новосибирске. По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину", - сообщили в ведомстве.

Фигурант водворён в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать опредёленные должности или заниматься определённой деятельностью.