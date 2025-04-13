Группа граждан Казахстана, которые оказались жертвами торговли людьми в Мьянме, вернулись на родину благодаря помощи дипломатов Казахстана и Узбекистана. Этот случай стал примером успешного сотрудничества между странами Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Дунё" при МИД Узбекистана.

Четверо граждан Казахстана, двое узбекистанцев и семь граждан Кыргызстана, попались в руки преступных групп, которые обманом заманивали людей обещаниями хорошей работы в интернете. Приехав в Таиланд, они были нелегально переправлены в Мьянму, где их заставляли работать в мошеннических колл-центрах, угрожая насилием.

После того как пострадавшие обратились за помощью, дипломаты Казахстана и Узбекистана совместно с властями Таиланда и Мьянмы организовали их освобождение и возвращение домой. Людей передали дипломатам на пограничном пункте Маесот в Таиланде, где им предоставили временное жилье и еду.

11 апреля граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана вернулись в свои страны благодаря скоординированной работе дипломатов. Этот случай продемонстрировал, как важно сотрудничать и помогать друг другу в трудные моменты.

Напомним, с конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника Юго-Восточной Азии" — Мьянма, Лаос и Таиланд.

Ранее в МИД Казахстана рассказали подробности о спасении казахстанок из трудового рабства в "золотом треугольнике". Дипломаты рекомендовали казахстанцам при выезде на работу за рубеж внимательно изучать все контакты, условия и сами компании. А тем, кто находится в этой зоне, читают либо видят новости из Казахстана, не скрывать о своем местоположении, обязательно сообщить, что с ними происходит, и как им можно помочь.

Также в своём обзоре BaigeNews.kz ранее рассказывал о том, кто и как попадает в сети торговцев людьми.