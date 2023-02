Из посудомойщика в рок-звёзды: Как костанаец покоряет сцены Нью-Йорка

Фото: из личного архива Руслана Баймурзина

Казахстанец уже успел выступить на одной сцене с Би-2, Мумий Тролль, Дианой Арбениной и легендарным коллективом Эмира Кустурицы.

Музыкант Руслан Баймурзин родился и вырос в Костанае, но вот уже пятнадцать лет живёт в Нью-Йорке и завоёвывает сердца зарубежных слушателей песнями собственного сочинения. Сегодня музыкальные коллективы, в составе которых выступает наш соотечественник, известны не только в Америке. Их песни крутят на радио в Австралии, Европе, Канаде и Мексике. В интервью журналисту BaigeNews.kz Руслан рассказал о том, насколько тернистым и ярким был его творческий путь вдали от дома.

— Расскажите, с чего началась ваша музыкальная карьера?

— Мой творческий путь начался ещё на родине, в моём городе Костанай ещё в далеком 2003 году, когда мы с моими одноклассниками решили исполнить пару песен на нашем выпускном вечере школы №4 в качестве музыкального коллектива. Для этих целей мы даже купили с рук повидавшие жизнь барабаны. Было решено, что за ударную установку сяду я, хотя играть на ней я абсолютно не умел. За короткое время я самостоятельно научился играть, сам разучил и разобрал на барабанах три песни. В общем-то, так я и стал барабанщиком. С тех пор я очень сильно загорелся этим и по-настоящему полюбил музыку. На этом я не остановился и начал учиться играть на гитаре. Позже, по приезде в Штаты, я уже осваивал фортепиано. Но, конечно, за все эти годы моим фаворитом среди инструментов остаются барабаны. После окончания школы я нашёл в родном городе музыкальную группу, которая исполняла песни британской рок-группы Radiohead и стал их барабанщиком. Наш коллектив назывался Plastic Trees (Пластиковые деревья). Именно там я и обрёл своих друзей, братьев и коллег по музыке, с которыми мы начали писать собственные песни, заниматься их аранжировкой и исполнять.

— Что привело вас в Соединенные Штаты Америки и в каком коллективе вы продолжили свой творческий путь?

— В 2007 году я поехал в США по программе студенческого международного обмена Work’n’Travel. После окончания программы я решил остаться жить в Америке и начал уже здесь продвигать свои музыкальные идеи и творчество. Вместе с товарищем мы создали новую группу под названием The Clox, это был своего рода экспериментальный прогрессивный творческий проект. К счастью, наша музыка была замечена и нас начали приглашать для выступления на открытии концертов рок-звёзд. Впоследствии жизнь меня свела с моим нынешним другом и коллегой Ильёй Попенко, который предложил мне создать рок-группу Mad Meg и в её составе мы начали покорять Нью-Йорк.

— Удалось сохранить связь с группой The Clox после появления второго проекта?

— Да, конечно, я не переставал принимать участие в The Clox. Правда позже она претерпела некоторые изменения в составе и в названии — теперь группа называется Sons of Venus (Сыновья Венеры), но она по-прежнему продолжает тот музыкальный путь, который начался ещё в Костанае. Сейчас Sons of Venus подписал контракт с музыкальным лейблом в Англии и в скором будущем мы планируем выпустить уже третий альбом и снять новый клип. Таким образом, сейчас в моей жизни есть два крупных проекта.

— Расскажите о своих творческих достижениях и успехах. Сколько песен/альбомов уже было записано вами?

— За 15 лет жизни здесь я записал уже семь музыкальных альбомов в составе двух музыкальных проектов. С группой The Clox мы успели выступить на разогреве у таких российских рок-групп и артистов, как Би-2, Мумий Тролль, Ляпис Трубецкой, Диана Арбенина. Также мы открывали концерты британских и американских коллективов. Кроме того, в составе рок-группы Mad Meg мы выпустили новый альбом и даже съездили в тур по России, выступали на разогреве группы Ногу Свело и легендарного коллектива Эмир Кустурицы No Smoking Orchestra.

Руслан Баймурзин с солистом группы Мумий Тролль Ильёй Лагутенко

— В каких городах вы уже успели выступить на сцене перед широкой аудиторией?

— Такой опыт действительно был. Я выступал перед немалой публикой на больших площадках в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Вашингтоне и в крупных российских городах.

— С какими сложностями пришлось столкнуться на пути к творческим успехам в Нью-Йорке?

— Безусловно, легко не было, но я бы назвал это скорее уроками, чем сложностями. Бывало, что негде было жить, никак не получалось найти работу, но, поскольку я приехал в Штаты ещё в студенческие годы, я проживал это немного проще. Тем не менее, судьба подкидывала мне хорошие шансы и всегда это было через музыку. Я познакомился здесь с огромным количеством классных музыкантов, артистов, да и вообще хороших людей из разных уголков мира. Они помогали не только мне, но и моей группе.

— Как приходилось зарабатывать на жизнь в другой стране ещё до концертов и контрактов с музыкальными лейблами?

— В самом начале я работал посудомойщиком в пекарне. Спустя полгода меня повысили до шеф-повара, я начал печь круассаны, хотя учился я вообще на инженера-связиста в Костанайском инженерно-экономическом университете имени М.Дулатова. Потом я освоил профессию стекольщика и ездил по стране, строил офисы для компании WeWork. Сейчас я являюсь консультантом и представителем нашего казахстанского продукта, в рамках которого производится йод в США и осуществляется йодотерапия совместно с казахским академиком Муратом Турлыбековым.

Но, чем бы я ни занимался, моей главной целью была музыка, я всегда мечтал зарабатывать на том, что я считаю своим призванием. Конечно, по всему миру музыкальная индустрия считается малооплачиваемой сферой, особенно, если ты пишешь песни собственного сочинения. Но исполнять каверы мне никогда не хотелось, моя цель была продвигать собственное видение музыки.

— Уже привыкли к жизни в Нью-Йорке за столько времени?

— Нью-Йорк — это удивительный город, и я его очень люблю. Здесь можно наблюдать уникальную смесь самых разных культур. Мы общаемся, обмениваемся опытом друг с другом. Мне нравится рассказывать про свою родную страну людям из других стран, удивлять их интересными фактами о жизни в Казахстане.

— Поделитесь своими дальнейшими планами на творческом поприще.

— Скоро у нас планируется концерт с новым альбомом группы Mad Meg в нью-йоркском клубе инструментальной джазовой музыки, где мы с недавнего времени стали резидентами и проводим творческие вечера уже на постоянной основе. Наше творчество также было замечено в Мексике и Европе, куда нас активно приглашают с концертами. Кроме того, наши песни вошли в ротацию на радиостанциях Мексики, Европы, Канады и Австралии.

— Не планируете возвращаться в Казахстан и продвигать своё творчество на родине?

— Казахстан всегда со мной рядом, если не физически, то духовно и морально точно. Там живут мои родители, да и в целом все родственники. Я часто приезжаю на родину, но о переезде обратно пока не думал, всё-таки вся моя жизнь, работа, друзья и семья сейчас находятся именно здесь.

— Спасибо за беседу!

фото из личного архива Руслана Баймурзина.