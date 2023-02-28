- Трое студентов отравились угарным газом в здании вуза в Костанай 14:24 17
- Уголовную ответственность для коллекторов предлагают ввести в Казахстане 14:20 30
- В Темиртау мужчина гулял с обрезом в рюкзаке 14:10 60
- Из посудомойщика в рок-звёзды: Как костанаец покоряет сцены Нью-Йорка 14:08 76
- Конституционный суд презентовал свою деятельность дипломатическому сообществу 13:50 154
- На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд 13:48 151
- Финансирование канцелярии первого президента будет сокращено 13:35 198
- Электронные сигареты на 90 миллионов тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан 13:32 136
- В Казахстане хотят продлить запрет на вывоз угля ещё на полгода 13:28 141
- Права и обязанности наблюдателей за выборами разъяснили юристы 13:26 165
- Предвыборная агитация: выявили 12 случаев нарушения правил 13:23 171
- Токаев поблагодарил госсекретаря США за поддержку территориальной целостности Казахстана 13:19 323
- За сбыт наркотиков предусмотрено пожизненное лишение свободы - Генпрокуратура 13:15 241
- Как искали погибших при крушении вертолёта МИ-8, рассказал глава МЧС 13:14 205
- Полиция расследует гибель "чёрного" старателя на шахте в Бестобе 13:11 336
- На юге дома строят из самана - МЧС о риске обрушения зданий при землетрясении 13:06 244
- Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире 12:54 306
- Заболеваемость раком выросла в Казахстане на 25% — Минздрав 12:52 208
- "Будем держать ход расследования на особом внимании" - Кыдырали о нападении на журналистов 12:50 303
- Блинкен встретился с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди 12:37 276
- Волонтёрское движение по поиску пропавших появилось в Актау 12:30 265
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 12:26 485
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 12:25 378
- Блинкен посетил КазНУИ в Астане и рассказал, какой музыкой делится в своём Spotify 12:01 431
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 11:58 415
- Казахстанцы устанавливают QR-коды на надгробиях на кладбище 11:52 422
- 50 миллиардов тенге выделят на продолжение строительства ЛРТ в Астане 11:47 317
- "Можно было предотвратить". Глава МЧС о февральских потопах в Туркестанской области 11:35 331
- Смаилов раскритиковал работу акимов по вывозу снега 11:27 373
- Грозит ли регионам наводнение весной, рассказали в Минэкологии 11:26 333
- Казахстанские аграрии не могут подать заявки на субсидии и терпят убытки 11:19 377
- Из-за непогоды движение ограничили в четырёх областях Казахстана 11:11 342
- Более 66 млрд тенге составил инвестдоход пенсий казахстанцев за месяц 10:59 358
- Масштабные паводки прогнозирует МЧС в Казахстане 10:47 374
- Выпускникам "Болашака" дадут отсрочку для стажировки за рубежом 10:32 527
- В Казахстане потеряли интерес к российской валюте - исследование 09:46 504
- Прямые рейсы между Казахстаном и Оманом запустят с 1 июля 09:41 418
- Казахстан будет поставлять рыбу Франции и Швейцарии 09:35 449
- Энтони Блинкен прибыл в Астану 09:23 511
- Двухлетнему малышу обожгли стопы в частном детсаду Караганды 09:19 571
- 10% подростков в Казахстане курят вейпы 08:59 404
- "Все от него отворачиваются" - тяжелоатлеты о дисквалификации Игоря Сона из-за допинга 08:32 590
- Полицейский подозревается в попытке доведения гражданина до суицида в Кокшетау 07:40 568
- Гранты на обучение в Гонконге получили шесть учеников костанайского лицея 06:46 585
- Актаусцы намерены судиться с акиматом из-за вырубки сада ветеранов 05:30 666
- Преподаватель избил московского школьника на уроке 04:57 665
- Аким Астаны высказался о судьбе 30 долгостроев 03:35 541
- Британия и Евросоюз объявили о новом соглашении о Северной Ирландии 02:41 468
- Мужчина оставил без машин 15 жителей Атырау 01:19 591
- Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы 00:37 552
- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане 27.02.2023 681
- Шымкентский НПЗ остановится на капремонт с 15 марта 27.02.2023 542
- Тело в багажнике: стали известны некоторые подробности убийства сотрудницы акимата в Актобе 27.02.2023 4469
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 1292
- 15 участков трасс закрыты в Костанайской области и СКО 27.02.2023 547
- Члены "Ак жола" встретились с трудовыми коллективами и жителями Тараза 27.02.2023 558
- Агитация в разгаре: кандидаты в депутаты мажилиса посетили Кызылорду, Петропавловск, Алматы и Астану 27.02.2023 615
- Группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгметаллов, задержали в Казахстане 27.02.2023 586
- Почти 50 казахстанских школьников отправятся в США на финал Всемирного чемпионата по робототехнике 27.02.2023 742
- Задержаны участники массовой драки в области Жетысу 27.02.2023 616
- В Минобороны выступили с заявлением по поводу видео с военной техникой в соцсетях 27.02.2023 618
- Краснокнижного медоеда сняли на видео в Мангистауской области 27.02.2023 715
- ЧП на казахстанских горнолыжных курортах: кто виноват, и что делать 27.02.2023 674
- КазТрансОйл сдал 20 тысяч тонн нефти для поставки в Германию 27.02.2023 719
- Производство и экспорт сливочного масла снизились в Казахстане 27.02.2023 575
- Сигнал тревоги: психологическую диагностику школьников автоматизировали в Костанае 27.02.2023 537
- Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК 27.02.2023 563
- 77 избирательных участков откроют за рубежом в день выборов в мажилис РК 27.02.2023 534
- Новое землетрясение произошло в Турции. Есть жертвы 27.02.2023 826
- Легендарный мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави в Туркестане сыпется и сыреет 27.02.2023 6739
- Тело погибшего в Таиланде музыканта Darkhan Juzz доставят на родину 28 февраля 27.02.2023 826
- "Это не чёрный список" - в МИД объяснили изменения в выдаче "шенгена" для казахстанцев 27.02.2023 840
- Казахстан устранит барьеры в торговле с третьими странами 27.02.2023 591
- Казахстан ратифицировал протокол с Кыргызстаном о погранпредставителях 27.02.2023 541
- О деталях визита Энтони Блинкена в Казахстан рассказали в МИД 27.02.2023 1346
- Около двух тысяч нарушений выявили в "АрселорМиттал Темиртау" в 2022 году 27.02.2023 547
- Более 700 опасных производственных объектов приостановили в Казахстане 27.02.2023 671
- Из металлурга в мобилографы: как девушка из Экибастуза изменила свою жизнь 27.02.2023 2918
- Почти 80 килограммов золота приобрели казахстанцы в январе 27.02.2023 560
- Винтовку и газовый пистолет нашли полицейские у жителя Кокшетау 27.02.2023 520
Из посудомойщика в рок-звёзды: Как костанаец покоряет сцены Нью-Йорка
Казахстанец уже успел выступить на одной сцене с Би-2, Мумий Тролль, Дианой Арбениной и легендарным коллективом Эмира Кустурицы.
Музыкант Руслан Баймурзин родился и вырос в Костанае, но вот уже пятнадцать лет живёт в Нью-Йорке и завоёвывает сердца зарубежных слушателей песнями собственного сочинения. Сегодня музыкальные коллективы, в составе которых выступает наш соотечественник, известны не только в Америке. Их песни крутят на радио в Австралии, Европе, Канаде и Мексике. В интервью журналисту BaigeNews.kz Руслан рассказал о том, насколько тернистым и ярким был его творческий путь вдали от дома.
— Расскажите, с чего началась ваша музыкальная карьера?
— Мой творческий путь начался ещё на родине, в моём городе Костанай ещё в далеком 2003 году, когда мы с моими одноклассниками решили исполнить пару песен на нашем выпускном вечере школы №4 в качестве музыкального коллектива. Для этих целей мы даже купили с рук повидавшие жизнь барабаны. Было решено, что за ударную установку сяду я, хотя играть на ней я абсолютно не умел. За короткое время я самостоятельно научился играть, сам разучил и разобрал на барабанах три песни. В общем-то, так я и стал барабанщиком. С тех пор я очень сильно загорелся этим и по-настоящему полюбил музыку. На этом я не остановился и начал учиться играть на гитаре. Позже, по приезде в Штаты, я уже осваивал фортепиано. Но, конечно, за все эти годы моим фаворитом среди инструментов остаются барабаны. После окончания школы я нашёл в родном городе музыкальную группу, которая исполняла песни британской рок-группы Radiohead и стал их барабанщиком. Наш коллектив назывался Plastic Trees (Пластиковые деревья). Именно там я и обрёл своих друзей, братьев и коллег по музыке, с которыми мы начали писать собственные песни, заниматься их аранжировкой и исполнять.
— Что привело вас в Соединенные Штаты Америки и в каком коллективе вы продолжили свой творческий путь?
— В 2007 году я поехал в США по программе студенческого международного обмена Work’n’Travel. После окончания программы я решил остаться жить в Америке и начал уже здесь продвигать свои музыкальные идеи и творчество. Вместе с товарищем мы создали новую группу под названием The Clox, это был своего рода экспериментальный прогрессивный творческий проект. К счастью, наша музыка была замечена и нас начали приглашать для выступления на открытии концертов рок-звёзд. Впоследствии жизнь меня свела с моим нынешним другом и коллегой Ильёй Попенко, который предложил мне создать рок-группу Mad Meg и в её составе мы начали покорять Нью-Йорк.
— Удалось сохранить связь с группой The Clox после появления второго проекта?
— Да, конечно, я не переставал принимать участие в The Clox. Правда позже она претерпела некоторые изменения в составе и в названии — теперь группа называется Sons of Venus (Сыновья Венеры), но она по-прежнему продолжает тот музыкальный путь, который начался ещё в Костанае. Сейчас Sons of Venus подписал контракт с музыкальным лейблом в Англии и в скором будущем мы планируем выпустить уже третий альбом и снять новый клип. Таким образом, сейчас в моей жизни есть два крупных проекта.
— Расскажите о своих творческих достижениях и успехах. Сколько песен/альбомов уже было записано вами?
— За 15 лет жизни здесь я записал уже семь музыкальных альбомов в составе двух музыкальных проектов. С группой The Clox мы успели выступить на разогреве у таких российских рок-групп и артистов, как Би-2, Мумий Тролль, Ляпис Трубецкой, Диана Арбенина. Также мы открывали концерты британских и американских коллективов. Кроме того, в составе рок-группы Mad Meg мы выпустили новый альбом и даже съездили в тур по России, выступали на разогреве группы Ногу Свело и легендарного коллектива Эмир Кустурицы No Smoking Orchestra.
Руслан Баймурзин с солистом группы Мумий Тролль Ильёй Лагутенко
— В каких городах вы уже успели выступить на сцене перед широкой аудиторией?
— Такой опыт действительно был. Я выступал перед немалой публикой на больших площадках в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Вашингтоне и в крупных российских городах.
— С какими сложностями пришлось столкнуться на пути к творческим успехам в Нью-Йорке?
— Безусловно, легко не было, но я бы назвал это скорее уроками, чем сложностями. Бывало, что негде было жить, никак не получалось найти работу, но, поскольку я приехал в Штаты ещё в студенческие годы, я проживал это немного проще. Тем не менее, судьба подкидывала мне хорошие шансы и всегда это было через музыку. Я познакомился здесь с огромным количеством классных музыкантов, артистов, да и вообще хороших людей из разных уголков мира. Они помогали не только мне, но и моей группе.
— Как приходилось зарабатывать на жизнь в другой стране ещё до концертов и контрактов с музыкальными лейблами?
— В самом начале я работал посудомойщиком в пекарне. Спустя полгода меня повысили до шеф-повара, я начал печь круассаны, хотя учился я вообще на инженера-связиста в Костанайском инженерно-экономическом университете имени М.Дулатова. Потом я освоил профессию стекольщика и ездил по стране, строил офисы для компании WeWork. Сейчас я являюсь консультантом и представителем нашего казахстанского продукта, в рамках которого производится йод в США и осуществляется йодотерапия совместно с казахским академиком Муратом Турлыбековым.
Но, чем бы я ни занимался, моей главной целью была музыка, я всегда мечтал зарабатывать на том, что я считаю своим призванием. Конечно, по всему миру музыкальная индустрия считается малооплачиваемой сферой, особенно, если ты пишешь песни собственного сочинения. Но исполнять каверы мне никогда не хотелось, моя цель была продвигать собственное видение музыки.
— Уже привыкли к жизни в Нью-Йорке за столько времени?
— Нью-Йорк — это удивительный город, и я его очень люблю. Здесь можно наблюдать уникальную смесь самых разных культур. Мы общаемся, обмениваемся опытом друг с другом. Мне нравится рассказывать про свою родную страну людям из других стран, удивлять их интересными фактами о жизни в Казахстане.
— Поделитесь своими дальнейшими планами на творческом поприще.
— Скоро у нас планируется концерт с новым альбомом группы Mad Meg в нью-йоркском клубе инструментальной джазовой музыки, где мы с недавнего времени стали резидентами и проводим творческие вечера уже на постоянной основе. Наше творчество также было замечено в Мексике и Европе, куда нас активно приглашают с концертами. Кроме того, наши песни вошли в ротацию на радиостанциях Мексики, Европы, Канады и Австралии.
— Не планируете возвращаться в Казахстан и продвигать своё творчество на родине?
— Казахстан всегда со мной рядом, если не физически, то духовно и морально точно. Там живут мои родители, да и в целом все родственники. Я часто приезжаю на родину, но о переезде обратно пока не думал, всё-таки вся моя жизнь, работа, друзья и семья сейчас находятся именно здесь.
— Спасибо за беседу!
фото из личного архива Руслана Баймурзина.
-
Trend news
- Токаев поблагодарил госсекретаря США за поддержку территориальной целостности Казахстана 13:19 322
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 12:26 479
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 12:25 376
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 11:58 414
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 1289
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 1692
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 960
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1214
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 8160
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1330
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 9401
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 13460
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1271
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2437
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 918
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6624
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 15767
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23776
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2517
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1373
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3344
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1700
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1890
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41187
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1421
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2649
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5030
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10594
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1808
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26832
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2939
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3534
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1541
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4465
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38213
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2776
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1849
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2790
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3046
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19362
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3049
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7981
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37420
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2445
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2641
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13891
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8257
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3908
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2650
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119888
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3651
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3436
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4370
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2502
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7733
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9534
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6518
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3034
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13305
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58144
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3183
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3156
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5168
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2619
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3573
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3435
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16758
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6429
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31853
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3541
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4109
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4055
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72912
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22927
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24791
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4530
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6935
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9475
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 4115
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4621
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1426
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1047
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1390
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1346
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1540
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1497
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1494
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1824
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1608
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1737
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1866
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2561
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2224
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2004
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1896
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1822
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2032
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1872
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2646
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2426
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2676
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2237
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2455
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2644
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2669
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3041
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2820
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2743
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2885
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3163
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2921
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2798
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2785
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2758
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2929
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3052
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2952
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2996
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3075
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2931
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4568
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3146
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3132
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3023
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2894
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3015
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3150
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3294
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2892
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3128
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3024
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3185
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3284
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3591
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3270
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3516
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3109
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3682
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3607
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4834
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3787
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3646
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4771
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3750
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4334
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3961
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4186
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4512
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4446
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4370
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4293
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4018
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4300
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4363
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4386
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4355
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4659
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4546
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4761
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4955