Из подтопленных домов в Акмолинской области полностью откачали воду
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
103Фото: скриншот с видео
Работы по откачке дождевой воды, подтопившей дома в селе Софиевка в Акмолинской области, завершены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Напомним, вчера из-за обильных осадков в виде дождя, в селе Софиевка Целиноградского района произошло подтопление четырех частных жилых домов и шести дворовых территорий.
"На данный момент вся вода с территории подтопленных домов и дворовых территорий откачена", — отчитались спасатели.
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