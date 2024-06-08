Из подтопленных домов в Акмолинской области полностью откачали воду

Работы по откачке дождевой воды, подтопившей дома в селе Софиевка в Акмолинской области, завершены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Напомним, вчера из-за обильных осадков в виде дождя, в селе Софиевка Целиноградского района произошло подтопление четырех частных жилых домов и шести дворовых территорий.