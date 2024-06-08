  • 8 Июня, 15:11
  • BAIGENEWS

Из подтопленных домов в Акмолинской области полностью откачали воду

Сегодня, 14:15
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
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Фото: скриншот с видео

Работы по откачке дождевой воды, подтопившей дома в селе Софиевка в Акмолинской области, завершены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Напомним, вчера из-за обильных осадков в виде дождя, в селе Софиевка Целиноградского района произошло подтопление четырех частных жилых домов и шести дворовых территорий.

"На данный момент вся вода с территории подтопленных домов и дворовых территорий откачена", — отчитались спасатели.

 

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