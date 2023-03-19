Из подтопленных актюбинских сёл бюллетени для подсчёта доставят на лодках

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Голосование в обычном режиме прошло в подтопленном селе Каратал, где 17 марта размыло защитную обваловку. В Кобдинском районе, где в райцентре из-за паводка объявили ЧС, выборы тоже идут в обычном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В районе размыло дороги в села Жарык, Ортақ, Канай, Кокүй, Когалы, Сарбулақ, Байтау, а в селе Егындыбулак смыло мост, поэтому попасть туда можно только на лодке.