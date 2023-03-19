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  • Из подтопленных актюбинских сёл бюллетени для подсчёта доставят на лодках
inform.kz Сегодня, 22:06
213
Сегодня, 22:06
213
Фото: inform.kz

Из подтопленных актюбинских сёл бюллетени для подсчёта доставят на лодках

Голосование в обычном режиме прошло в подтопленном селе Каратал, где 17 марта размыло защитную обваловку. В Кобдинском районе, где в райцентре из-за паводка объявили ЧС, выборы тоже идут в обычном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В районе размыло дороги в села Жарык, Ортақ, Канай, Кокүй, Когалы, Сарбулақ, Байтау, а в селе Егындыбулак смыло мост, поэтому попасть туда можно только на лодке.

"Бюллетени на избирательные участки доставили до паводка. Для того, чтобы привезти их обратно в районные центры, дежурит спецтехника ДЧС. В 20 часов избирательные участки закроются, начнется подсчёт голосов. После составления протокола бюллетени упакуют, отправят в районные центры. Из посёлков, с которыми из-за паводка автомобильного сообщения нет, бюллетени доставят моторными лодками и вездеходами ДЧС", - рассказали в областной избирательной комиссии.

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#выборы #Голосование #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:06
213
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