Из-под полы продавали ГСМ на автозаправках в Алматы

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В Алматы в ходе налоговой налоговой проверки в двух АЗС, принадлежащих одному налогоплательщику, выявлен незаконный оборот нефтепродуктов. Их общий объём составил 26 295 литров горюче-смазочных материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства финансов.

ГСМ хранили и продавали из неучтённых резервуаров без установки контрольных приборов учёта (КПУ).

"Это является нарушением закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов". За данное нарушение предусмотрена административная ответственность, предусмотренная подпунктом 8 пункта 5 статьи 281 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". В настоящее время по вышеуказанным фактам для принятия процессуального решения проводится работа по передачи в судебные органы города Алматы", - говорится в сообщении.

В департаменте госдоходов по Алматы добавили, что о случаях выявления фактов незаконной реализации подакцизной продукции горожане могут сообщать в департамент, либо по телефону 8(727) 267-35-62.