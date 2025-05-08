АО "Жасыл даму" предоставляет финансирование в виде займов под 3% годовых сроком до 15 лет с отсрочкой по выплатам до двух лет по строительству мусороперерабатывающих заводов в крупных городах за счёт утилизационного платежа. На сегодня одобрены 67 проектов, представленных акиматами, из которых 43 направлены на переработку отходов.

Один из них - проект компании ТОО "Пакетная фабрика" в Мангистауской области. Компания получила одобрение на льготное финансирование в рамках государственной программы поддержки устойчивого развития и перехода к "зел`ной экономике" в размере 585 миллионов тенге. АО "Жасыл даму" и АО "Фонд развития промышленности" совместно реализуют проекты, способствующие улучшению состояния окружающей среды и повышению уровня переработки отходов в стране.

Проект ТОО "Пакетная фабрика" направлен на развитие переработки бумаги и производство экологически чистой упаковки с мощностью до 3 тысяч тонн переработанной бумаги в год.

Данный проект способствует реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к "зелёной экономике" с целевым уровнем переработки твердых бытовых отходов в объеме до 40% к 2030 году и 50% к 2050 году.