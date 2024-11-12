Из Монголии в Казахстан вернули связанные с историей страны фото и кинофильмы

Делегация Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей РК посетила Улан-Батор с рабочей поездкой в рамках комплексного плана "Архив – 2025" по сбору исторических документов, касающихся истории и культуры Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе научно-исследовательской работы в Национальном архиве Монголии выявлены ценные материалы, относящиеся к Казахстану.

В архиве получены 90 фотодокументов и копия кинофильма общей продолжительностью 92 минуты.

Кинофильм включает хронику юбилейных мероприятий Баян-Ульгейского региона, на которых казахстанская делегация знакомилась с жизнью местных казахов. А в фотодокументах изображены быт казахского народа Баян-Улгейского региона, выступления артистов местных театров, выдающихся деятелей, которые в разные годы ездили в Монголию.