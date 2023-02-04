Из ММА в паралимпийцы - Ербол Хамитов поделился секретом успеха в спорте

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Сборная Казахстана по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону в ночь с 30 на 31 января вернулась домой из шведского Эстерсунда, где прошел Чемпионат мира. На соревновании с участием 102 спортсменов из 18 стран Ербол Хамитов выиграл сразу три медали, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Не так просто вспомнить имя казахстанского спортсмена, кто в последний раз за один чемпионат мира по зимним видам спорта выигрывал сразу несколько медалей. И действительно, последний раз с двумя медалями чемпионата мира возвращался лыжник Алексей Полторанин 10 лет назад — на мировом первенстве в 2013 году на его счету было две бронзы. Паралимпиец Ербол Хамитов установил новое достижение. С Чемпионата мира по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону 2023 года в шведском Эстерсунде казахстанец привез сразу три медали, в том числе став первым казахом-чемпионом мира по пара-лыжным гонкам.

Сейчас Ерболу Хамитову 25. Спортсмен из Петропавловска сорвенуется, сидя в классе LW12. Несмотря на молодой возраст, за его плечами участие в Паралимпийских играх — в Пекине-2022 он был не только знаменосцем команды, но и отметился на пятом и седьмом местах. Ещё тогда заявил по прилету на Родину, что для него это далеко не предел. Не прошло и года, как Хамитов установил исторический результат.

Выиграв первую бронзу на дистанции 7,5 км в биатлоне, Хамитов сосредоточился на следующих гонках и уже спустя 3 дня стал чемпионом мира в пара-лыжных гонках в спринте. Но и этого ему оказалось "мало". 27 января казахстанец берёт третью награду — бронзу в биатлоне на дистанции 12,5 км.

"На тренировках и соревнованиях я всегда слушаю установку тренера, это мне помогало после выигрыша медали собраться и на следующих гонках выступать как будто с чистого листа, забыв о вчерашнем успехе. Я считаю, что на этом Чемпионате мира мог выступить ещё лучше, выиграть больше медалей. Мне есть над чем работать, сейчас по возвращении домой нужно с тренерами сделать работу над ошибками, тренироваться дальше. Мне 25 лет, молодой, всё ещё впереди", - сказал Ербол Хамитов, вернувшись домой.

Ербол уже и не помнит, кто первым ему звонил и поздравлял с победами. Но отмечает, что на протяжении всего Чемпионата ощущал большую поддержку от соотечественников.

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Судьбоносный момент

Вполне возможно, что Ербол Хамитов сейчас бы радовал казахстанцев победами в ММА и грэпплинге. Но ранение, полученное в 2017 году в перестрелке, поставило крест на бойцовской карьере спортсмена, но не сломило его характер, сделало Ербола ещё сильнее. Более того, родные единоборства Хамитов не бросает, и свободное от лыжных тренировок время проводит в борцовском зале. И это — ещё один из секретов побед казахстанца.

"Перед Чемпионатом мира я был сфокусирован именно на паралимпийской лыжной гонке и биатлоне, не тренировал борьбу или грэпплинг. Но в свободное время - да, провожу тренировки, из зала не выхожу, много занимаюсь с гирями, чтобы нарастить силу. Что мне дают такие тренировки? Наверное, закаляет характер, оттачивает упорство. А применять какие-то специальные приёмы из ММА в лыжных видах вряд ли получится, разве что удушение сзади (смеётся)", - рассказал Ербол Хамитов.

За последние 5-6 лет в Казахстане были созданы очень хорошие условия для паралимпийцев, выступающих в летних и зимних видах спорта. И результаты не заставили себя долго ждать. Начиная с 2016 года с каждой Паралимпиады — и летней, и зимней казахстанцы обязательно возвращались с медалями. Ербол Хамитов отмечает, что внимание и поддержка государства играет немалую роль в достижении высоких результатов, но далеко не самую главную.

"Мое мнение, что в худшем случае можно и в плохих условиях тренироваться, было бы желание. Главное — стремление, желание самого спортсмена. Для меня мотивация- мои родные, близкие, и желание внести свой вклад в развитие спорта, паралимпийского движения в Казахстане. И конечно, огромная благодарность тренерскому штабу и медикам", - сказал Хамитов.

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Пример всем нам

Не секрет, что паралимпийцы — люди с особенно сильным характером. Они — яркий пример для всех, что невозможное возможно, и нельзя сдаваться при первых трудностях.

"У многих молодых ребят сейчас такой настрой, что они хотят результаты здесь и сейчас. Но для победы нужно много работать. Что-то будет не получаться, но это не повод все бросить, надо продолжать мечтать, верить, тренироваться, и результаты придут", - считает Ербол Хамитов.

По его словам, яркие победы казахстанских паралимпийцев уже вдохновляют соотечественников на занятия спортом. Например, в паралимпийской команде Казахстана по лыжным гонкам и биатлону сейчас появились новые лица. Это — результат в том числе ярких побед казахстанцев на мировом уровне.

Все, кто полагал, что с получением травмы спортивная карьера закончена, увидели на примере своих же соотечественников, что невозможное возможно, и человек, на самом деле, обладает безграничными резервами, может при желании доказать в первую очередь себе, что он может всё.