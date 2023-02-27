Из металлурга в мобилографы: как девушка из Экибастуза изменила свою жизнь

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Четыре года назад инженер-металлург из Экибастуза Кымбат Масакбаева опубликовала первое видео в TikTok, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Этот шаг круто изменил её жизнь: теперь она - успешный контент-мейкер и видеограф, снимает рекламные ролики и проводит обучение мобилографии. Сегодня на её страничку подписаны более 310 тысяч человек, а ролики в её аккаунте набирают до 6 миллионов просмотров.

Путь начался в 2018 году, когда девушка вышла в декрет.

"Начала искать себя - то, что мне будет интересно и позволит отвлечься от бытовой рутины. Сначала решила вести фудблог. На создание первого видео продолжительностью меньше минуты ушло три дня.

Когда поделилась роликом с близкими, братишка мужа, который занимался созданием контента, деликатно намекнул мне, что было бы неплохо научиться снимать видео профессионально. Он подарил мне первый курс по мобилографии. Пройдя обучение, я вовлеклась в процесс и решила, что фудблог мне неинтересен. SMM, к которому я присматривалась, тоже. Ни в том, ни в другом нет столько творчества, сколько в мобилографии. SMM больше про маркетинг, там человек должен многое уметь делать - и фото, и посты писать, и сторисы выкладывать. Мобилография близка мне своей узкой направленностью, в ней я чувствую себя счастливой. Поэтому я с головой ушла именно в съемку роликов: стала брать заказы, продолжала обучаться. У меня пальцев рук не хватит, чтобы перечислить все обучения, которые я прошла по мобильной съемке", - с улыбкой вспоминает Кымбат.

Девушка признаётся, что о TikTok узнала от сестрёнки. Платформа подкупила начинающего видеомейкера тем, что позволяла расти органически и рекомендовала её как автора с полезным контентом. Без вливания средств, только на энтузиазме и профессионализме, жительница Экибастуза набрала свою первую широкую аудиторию.

"Первые ролики не вирусились, там было всего по 40-45 просмотров. Я пробовала разные форматы, подачу, продолжительность. В итоге спустя несколько месяцев опубликовала удачное видео, которое попало в рекомендации и стало набирать миллионные просмотры. Ролик, в котором показывалось как снять замедленную походку, привёл на мою страничку первые 10 тысяч подписчиков. Этот скачок сильно меня замотивировал и сподвиг снимать ещё больше. Сейчас я вижу в этом видео недочёты, а тогда казалось, что всё нормально. Но если бы я боялась делать ошибки, то никакого роста бы не произошло".

Сейчас мобилография её основная работа, с производства она уволилась. В основном, девушка снимает людей, видеопортреты, а также полезный контент. Со временем, к Кымбат стали поступать предложения о коллаборациях, в том числе из-за рубежа.

"Ко мне поступили предложения крупных рекламных контрактов от зарубежных брендов. Компании присылали мне свои товары для обзора продукции из Москвы или Санкт-Петербурга, а я здесь, в Экибастузе, снимала для них видео", - поделилась Кымбат Масакбаева.

Также Кымбат создала собственный курс по мобилографии, где учит выстраивать кадр, снимать и монтировать.

"Существуют люди, у которых есть задатки, определённое чувство вкуса, стиля. Им проще выстраивать картинку. Но гораздо важнее быть дисциплинированным, ответственным, регулярным, готовым вовлечься в процесс обучения. Талант важен, но не так, как рвение, мотивация и вера в достижение результата. Даже если у человека нет таланта, но есть желание, его легко можно научить снимать качественно. Если же всё вышеперечисленное отсутствует напрочь, то ничего не получится", - говорит мобилограф.

Заработок Кымбат Масакбаевой складывается из работы мобилографом и преподавателем мобилографии. Точную цифру она не называет, но указывает примерный доход:

"Я уверена, что мобилограф может зарабатывать дополнительно к основной работе 150-200 тысяч тенге в месяц смело. Эта цифра – минимальный порог, если у человека проработан порог денежного мышления. Ещё раз уточню: минимальный. Все зависит от того, как человек продаёт себя в соцсетях или вообще знакомым, есть ли у него навык продажи себя как специалиста".

Секретом своего успеха автор TikTok называет непрерывное обучение: график новых курсов расписан на полгода вперед.

Что касается, так называемого хейта (ненависть, критика - Ред.) в соцсетях, девушка советует начинающим авторам прислушиваться к подписчикам, отвечать на запросы аудитории, но не принимать близко к сердцу "хейт ради хейта".

Использовать критические комментарии, по её словам, стоит для закаливания личности и в качестве трамплина для роста.