Жительница Караганды в очередной раз доказала, что юмор - мощное оружие, особенно когда дело касается коммунальных проблем, передаёт BaigeNews.kz. В своем видео она показала, как из крана в ванной вместо привычной воды льется мутная жидкость, по цвету напоминающая персиковый сок. Шутки и мемы не заставили себя долго ждать - пользователи сети оценили абсурдность ситуации, однако за смехом скрывается реальная проблема.

"Лучшая страна в мире! Знаете, почему? Потому что США не может себе этого позволить. Мне, пожалуйста, персиковый сок. Спасибо!" - говорит девушка за кадром.

С каждым днем все больше жителей города жалуются на странное качество воды, которая становится темной, мутной и с запахом. Местные жители активно обсуждают происходящее, некоторые даже называют это экологической катастрофой. В соцсетях мнения разделились: одни продолжают шутить и создавать мемы, а другие требуют от властей немедленных действий, чтобы решить этот вопрос, который, похоже, затягивается.

Ранее мы сообщали, что чистая вода, новые дороги и жилье – приоритеты инфраструктурной стратегии РК.