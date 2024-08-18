Из клиники в Германии сбежали четыре душевнобольных преступника
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Четверо мужчин в возрасте от 27 до 31 года совершили побег из спецклиники для душевнобольных преступников в Баварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщили полиции, инцидент произошёл в окружной больнице в городе Штраубинг вечером в 17 августа. Правоохранители ведут интенсивный розыск беглецов. В операции задействованы вертолёт и специально обученные собаки.
По данным полиции, четверо пациентов напали на одного из сотрудников клиники и вынудили его открыть ворота. Когда ворота были открыты, они сразу же отпустили своего пленника и убежали в направлении города Альбург. Подвергшийся насилию сотрудник был доставлен в другую клинику для получения медпомощи.
Население предупреждено об опасности.
Полиция в ночь на 18 августа обнародовала фото беглецов, предупредив население, что бежавшие представляют опасность. Автомобилистам рекомендовали не подбирать голосующих на дороге, а в случае обнаружения беглецов не приближаться к ним, а вызвать сотрудников правоохранительных органов.
Окружная больница Штраубинга — это специализированная клиника судебной психиатрии и психотерапии. В Нижней Баварии это учреждение используется для содержания психически больных и наркотически зависимых преступников.
Население Штраубинга составляет 50 тысяч человек. Сейчас там проходят крупные народные гуляния - вторые по массовости после Октоберфеста: ожидается, что в течение десяти дней в них примут участие до 1,3 млн человек.
Самое читаемое
- Сквер вместо жилого комплекса построили в Астане
- В горах Алматы объявлена селевая опасность. Спасатели обратились к туристам
- Глава МВД выразил соболезнования семьям погибших в страшном ДТП полицейских
- Глава Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем
- Разгромом за час закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Сербии