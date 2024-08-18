Из клиники в Германии сбежали четыре душевнобольных преступника

Четверо мужчин в возрасте от 27 до 31 года совершили побег из спецклиники для душевнобольных преступников в Баварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщили полиции, инцидент произошёл в окружной больнице в городе Штраубинг вечером в 17 августа. Правоохранители ведут интенсивный розыск беглецов. В операции задействованы вертолёт и специально обученные собаки.

По данным полиции, четверо пациентов напали на одного из сотрудников клиники и вынудили его открыть ворота. Когда ворота были открыты, они сразу же отпустили своего пленника и убежали в направлении города Альбург. Подвергшийся насилию сотрудник был доставлен в другую клинику для получения медпомощи.

Население предупреждено об опасности.

Полиция в ночь на 18 августа обнародовала фото беглецов, предупредив население, что бежавшие представляют опасность. Автомобилистам рекомендовали не подбирать голосующих на дороге, а в случае обнаружения беглецов не приближаться к ним, а вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Окружная больница Штраубинга — это специализированная клиника судебной психиатрии и психотерапии. В Нижней Баварии это учреждение используется для содержания психически больных и наркотически зависимых преступников.

Население Штраубинга составляет 50 тысяч человек. Сейчас там проходят крупные народные гуляния - вторые по массовости после Октоберфеста: ожидается, что в течение десяти дней в них примут участие до 1,3 млн человек.