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  • Из Казахстана в Россию в сотни раз больше стали поставлять электроники и бытовой техники
pixabay.com Сегодня, 12:21
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Фото: pixabay.com

Из Казахстана в Россию в сотни раз больше стали поставлять электроники и бытовой техники

В этом году структура сделок между Казахстаном и Россией значительно изменилась. Например, наша страна стала экспортировать товары, которые ранее северному соседу не продавала. И от импорта которых зависит сама, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал @DataHub_FCBK.

 

Речь, в первую очередь, идёт об электронике. За семь месяцев этого года в Россию было продано:

  • Телефонов и коммуникационного оборудования на 107,2 миллиона долларов. За аналогичный период предыдущего года – 1,4 миллиона. Рост составил 76,5 раз;
  • Компьютеров на 73,8 миллиона долларов. В 185 раз больше, чем в январе-июле 2021г.
  • Мониторов и проекторов – на 41,2 миллиона долларов. Рост в 224 раза;
  • Различных принтеров – на 16,4 миллиона долларов. Рост в 393 раза.

Значительный процентный прирост отмечается и некоторым другим товарным позициям, связанным с электроникой (как бытовой, так и промышленной). Например, экспорт пылесосов за год вырос с 16,4 тысяч долларов до 5,6 миллиона; интегральных схем – с 210,5 тысяч долларов до 7,3 миллиона, а стиральные машины в январе-июле прошлого года вообще не продавались (сейчас сумма составила 4,2 миллиона долларов).

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#статистика #экспорт
Сегодня, 12:21
189
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