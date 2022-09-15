Из Казахстана в Россию в сотни раз больше стали поставлять электроники и бытовой техники

Фото: pixabay.com

В этом году структура сделок между Казахстаном и Россией значительно изменилась. Например, наша страна стала экспортировать товары, которые ранее северному соседу не продавала. И от импорта которых зависит сама, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал @DataHub_FCBK.

Речь, в первую очередь, идёт об электронике. За семь месяцев этого года в Россию было продано:

Телефонов и коммуникационного оборудования на 107,2 миллиона долларов. За аналогичный период предыдущего года – 1,4 миллиона. Рост составил 76,5 раз;

Компьютеров на 73,8 миллиона долларов. В 185 раз больше, чем в январе-июле 2021г.

Мониторов и проекторов – на 41,2 миллиона долларов. Рост в 224 раза;

Различных принтеров – на 16,4 миллиона долларов. Рост в 393 раза.

Значительный процентный прирост отмечается и некоторым другим товарным позициям, связанным с электроникой (как бытовой, так и промышленной). Например, экспорт пылесосов за год вырос с 16,4 тысяч долларов до 5,6 миллиона; интегральных схем – с 210,5 тысяч долларов до 7,3 миллиона, а стиральные машины в январе-июле прошлого года вообще не продавались (сейчас сумма составила 4,2 миллиона долларов).