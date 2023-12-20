Из Казахстана в РФ пытались незаконно ввезти китайские товары

В России предотвратили незаконный ввоз из Казахстана более 16 тысяч товаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Астраханской таможни.

Две фуры с партией незадекларированных китайских товаров следовали из разных городов Казахстана в Ростов-на-Дону и были остановлены таможенниками в Волгоградской области.

"В ходе таможенного досмотра установлено, что в грузовых отсеках транспортных средств перемещались в картонных коробках более 16 тысяч товаров без декларирования: 10 584 пары роликовых коньков, 2 860 радиоприёмников различных моделей, 2 640 туристических раскладных стульев, 172 единиц шезлонгов. На выявленную продукцию отсутствовали документы, подтверждающие таможенное оформление иностранных товаров на территории ЕАЭС", - указывается в пресс-релизе.

Согласно заключению таможенной экспертизы рыночная стоимость товаров превышает 26 миллионов российских рублей. Сумма неуплаченных таможенных пошлин – более семи миллионов российских рублей.

Товары изъяты. Астраханская таможня возбудила два уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершённого в особо крупном размере, и два дела об административных правонарушениях по факту транспортировки товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС. Одним из видов административного наказания за данное нарушение является конфискация товара и последующая передача в собственность государства.