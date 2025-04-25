Запускаются прямые авиарейсы из Шымкента в Караганду и Усть-Каменогорск, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.



Полёты между Шымкентом и Карагандой будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и пятницам – с 1 мая по 31 августа. Время в пути составит в среднем 2 часа 20 минут. Перевозчик – компания "Южное небо".

Вылет из Шымкента – в 11:10, посадка в Караганде – 13:30. Вылет из Караганды – в 14:30, посадка в Шымкенте – 17:00.

С 1 июня из аэропорта стартует авиарейс по маршруту Усть-Каменогорск – Шымкент. Перелёты будет выполнять авиакомпания SCAT Airlines пять раз в неделю – по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Сообщалось, что с 27 апреля авиакомпания "Южное небо" запускает новое направление Семей – Астана – Семей.