"Из камня или бетона": сколько денег тратят на новые бордюры в Казахстане

Регулярная замена бордюров на казахстанских улицах давно стала поводом для многочисленных шуток в адрес чиновников. Например, хотя в норме гранитные сооружения могут служить сотни и даже тысячи лет, аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что "срок жизни" гранитных бордюров в крупнейшем городе страны составляет от 10 до 15 лет, причем, в отличие от более распространенных бетонных, бордюры из натурального камня не подлежат замене.

Корреспондент BaigeNews.kz решил узнать, сколько денег уходит на замену бордюров в Алматы.

Как правило, стоимость бордюров входит в состав тротуаров и не указывается отдельно, потому что государственные учреждения редко покупают их отдельно. Однако и такое бывает.

Так, в октябре этого года "Алматы Су" заказало 24 погонных метра бортового камня.

"Бордюр дорожный. Материал - бетонный. ГОСТ 6665-91. Длина – 1 000 мм. Ширина – 200 мм. Высота – 450 мм", - так этот камень описан в соответствующей спецификации.

Один метр бордюра в этой закупке обошелся бюджету в 10 тысяч тенге, однако в некоторых спецификациях указаны другие цены, которые варьируются от материала и класса. Средняя стоимость метра составит около 7,5 тыс тенге. На эту цену и будем ориентироваться при расчетах, где в сметах не указана конкретная цена погонного метра.

Акимат Бостандыкского района Алматы выделил более 264 миллионов тенге на "содержание автомобильных дорог" с устройством технического тротуара. Работы будут проводиться по важным дорожным артериям города – улицам Сатпаева, Жандосова, Тимирязева, проспектам Абая и Аль-Фараби. Общая протяженность пяти участков составит 17 548 метров.

В числе работ, которые должен будет выполнить победитель данного тендера, - установка бортовых камней при других видах покрытий. Согласно документации, будет установлено 8624 метра бордюров, что потребует более 64 миллионов тенге.

В Алатауском районе в последние годы появилось множество новых домов, однако инфраструктура за ними не успевает. Жители района постоянно жалуются на отсутствие бытовых коммуникаций, общественного транспорта, уличного освещения, асфальтированных дорог.

Власти района решили хотя бы частично удовлетворить жалобы и в сентябре этого года объявили тендер на оборудование пешеходных тротуаров. Согласно спецификации, дороги должны получиться на загляденье, если, конечно, толщина асфальтобетонного покрытия действительно составит 4 сантиметра, не считая слоев подстилающих и выравнивающих смесей.

Бордюры упоминаются в спецификации отдельно – подрядчик должен будет установить 18 тысяч метров бортового бетонного камня. Согласно заявленной "Алматы Су" цене, данные бордюры будут стоить 135 миллионов тенге.

В Ауэзовском районе в сентябре провели тендер на обустройство технического тротуара. Для этого, помимо прочего, понадобились 14145 метров бордюров для асфальтового покрытия и еще 1085 метров – для брусчатки. При этом цена отличалась в два раза и составила 5008 тенге за метр. Таким образом, в данном случае поребрики обошлись бюджету почти в 20 миллионов тенге.

В Медеуском районе бордюры также обновили. По улице Жамакаева установили 698 метров тротуарного бордюра. По улицам Сатпаева, Шевченко, Пушкина – еще 987 метров. По улицам Гоголя, Калдаякова, Абдуллиных – 1290. По улицам Жангелдина, Коперника – 893. по улицам Кабанбай батыра, Кунаева – 970.

В общей сумме получается 4 838 погонных метров бордюров, которые предположительно стоят более 36 миллионов тенге. И это не считая работ по их установке.

Управление городской мобильности города Алматы в мае потратило почти миллиард тенге на средний ремонт тротуаров, велодорожек (велополосы), остановочных карманов и площадок. В данном случае замена бортовых камней потребовала множества смет, например, по отдельному документу на гранитные и цементно-песочные бордюры и отдельно – на поребрики, причем работы у остановочных комплексов также были вынесены отдельно.

В целом, только на снятие отслуживших бордюров ушло около 23 миллиона тенге. Замена стоила еще примерно 118 миллионов. Часть бордюров не стали убирать, а отрихтовали.

"Рихтовка – это демонтаж и монтаж бордюра, установка его на необходимую отметку. Во время эксплуатации дороги бордюры часто, к примеру, из-за ДТП могут быть повреждены или смещены. Из-за щелей между дорожным покрытием и бордюром могут появиться трещины на полотне. Поэтому перед укладкой асфальтобетонного покрытия для обеспечения качественной работы необходимо поставить бордюры ровно", – пояснил руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев в июле этого года.

Эти работы обошлись налогоплательщикам еще в 62 миллиона.

Монтаж новых бордюров вынесен в отдельную категорию расходов. При этом гранитные бордюры были все же заменены на аналогичные из камня, а не из бетона, несмотря на заявление Ерболата Досаева. Для изготовления данных элементов был использован гранит марки 1ГП. В описании у поставщиков сообщается, что это мелкозернистый гранит, состоящий из смеси кварца, ортоклаза и слюды. Поставщики отдельно отмечают, что такой камень в норме должен прослужить несколько десятилетий, то есть менять эти бордюры должны не ранее 2053 года, если не произойдет непредвиденных ситуаций вроде повреждения в результате ДТП. Бюджету примерно 15 тысяч метров таких бортовых камней с перевозкой и установкой стоили почти 22 миллиона тенге.

Остальные бордюры обошлись в дополнительные 40 миллионов.

То есть, только с одной этой закупки на бордюры в Алматы было потрачено около 265 миллионов тенге.

При этом бордюры регулярно закупаются и более мелкими организациями. Например, гимназия №62 приобрела 200 метров бордюров с установкой. Школа №142 – 140, но с демонтажем советских бордюров, которые прослужили более 30 лет. Новые бортовые камни сделаны из песочно-бетонной смеси, стоят по 1900 тенге за погонный метр и вряд ли продержатся столько же. Замена стоила более 2 миллионов тенге, при этом половину суммы составили расходы на вывоз строительного мусора.

В столице ситуация не лучше. Горожане жалуются, что в некоторых районах бордюры меняют каждые несколько месяцев, зато в других стоят высокие поребрики, через которые невозможно с комфортом проехать коляскам, как детским, так и инвалидным.

Иронично, но весьма активен в этом вопросе акимат столичного района "Алматы". Местные чиновники выделили на обустройство тротуаров более полумиллиарда тенге только в этом году. Если быть точнее – 536 миллионов тенге.

В эту сумму вошли демонтаж, вывоз старых и установка новых бордюров. Закупки проводились в январе, июне и августе 2023 года.

В начале года районный акимат заказал 600 метров бордюрных гранитов трех видов, а также 3,5 тысячи метров бетонных, 350 на бетонном основании и 304 – на щебеночном.

В середине года чиновникам понадобилось столько же бордюров – 600 метров гранитных, 350 на бетонном основании и 304 – на щебеночном, разве что бетонных стало меньше на тысячу метров.

Через пару месяцев настала очередь еще 4,5 тыс. метров бордюров разных видов.

И это только в районе "Алматы", давно заселенном, обжитом, укомплектованном инфраструктурой. Здесь, например, расположены триатлон-парк "Астана" и Президентский парк.

Другие столичные организации не отстают.

Например, в июне этого года Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны выделило 2 миллиарда 232 миллиона тенге на работы по ремонту сооружений городской транспортной инфраструктуры.Только демонтаж с учетом вывоза старых бордюров и установка новых бортовых камней обошлись в 136 миллионов тенге.

При этом, в смете отдельно подчеркнуто, что данная сумма указана без стоимости материалов. К тому же акимат заказал не только недорогие бетонные бортовые камни, но и "природные", из гранита. В числе выбранных поребриков есть даже марка ГП 5, самая дорогая из пяти вариантов гранитных дорожных ограждений.

"Бортовые камни массой до 44 кг/м.п. и размером 200х80 мм устанавливают в основном на частных территориях, где нет необходимости в серьезной механической защите прилегающих конструкций", - так описывает эту марку поставщик.

В большинстве случаев чиновники выбирают марку от ГП3 включительно. Таким образом, дополнительные траты непосредственно на материалы также будут внушительными.

Подобную ситуацию можно увидеть в большинстве населенных пунктов Казахстана, и не только в крупных городах.

В Шымкенте только одна школа №48 потратила миллион тенге на замену "битого керамогранита и бордюров снаружи школы". В эту сумму стоит замена 180 метров поребриков.

В Костанае почти миллион ушел восстановление 100 метров бордюров и поребриков.

В Кенжекольском сельском округе Павлодарской области при устройстве тротуара из брусчатки из 61 миллиона тенге 35 ушло на обустройство бордюров.

Примеров масса.

Таким образом, суммы, потраченные на бордюры в Казахстане за последние годы, действительно исчисляются миллиардами, поэтому в шутках на эту тему присутствует немало правды.