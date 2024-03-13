Из каких стран в Казахстан чаще приезжают трудовые мигранты

По состоянию на 1 марта 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 088 иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

"Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 567 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 658 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 5 774 и 580 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 798 человек, а в рамках корпоративного перевода - 2 711 человек", - говорится в сообщении.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 687 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 459 тысяч граждан Казахстана, что составляет 99,5 процента от общей численности работников.

"По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства- 4 281 человек (32,7 процента), обрабатывающей промышленности - 1 380 человек (10,5 процента), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1 304 человек (10 процента), сельского, лесного и рыбного хозяйства - 834 человек (6,3 процента), профессиональной, научной и технической деятельности - 809 человек (6,1 процента)", - уточнили в ведомстве.

К слову, основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 4 121 человек (31,4 процента), Индия - 1 176 человек (8,9 процента), Турция - 1 128 человек (8,6 процента), Узбекистан - 908 человек (6,9 процента).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда министерством труда и социальной защиты населения нашей страны ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23 процента по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тысячи единиц.