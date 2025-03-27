В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 2 185 этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минтруда, 46,4% кандасов, прибывших в Казахстан с начала, являются выходцами из КНР, 41% – из Узбекистана, 7,1% – из Туркменистана, 1,9% – из России, 1,6% - из Монголии и 2% – из других стран.

По состоянию на 1 марта 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,8%, несовершенолетние – 30,8%, пенсионеры – 8,4%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,8% имеют высшее образование, 30,7% – среднее специальное образование, 50,8% – общее среднее образование и 1,7% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человека. По состоянию на 1 марта 2024 года в регионы расселения переселено 389 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 84 кандасам. В частности, 56 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.