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Из испорченного мяса готовили еду детям в госсаду Уральска

Вчера, 21:40
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mgorod.kz/Медет Медресов Вчера, 21:40
Вчера, 21:40
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Фото: mgorod.kz/Медет Медресов

Запах из кухни насторожил родителей малышей в детсаду Уральска, и они подняли тревогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

В редакцию местного СМИ обратились родителей детей, посещающих сад №47 "Байтерек". Приведя малышей в учреждение, они почувствовали невыносимый запах. По словам одной из родительниц, в кастрюле на кухне кипел "синий бульон". 

Матери утверждают, что уже обращались с жалобами на питание в прокуратуру и департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, были на приёме у акима. Но улучшений не заметили.

Заведующая садом "Байтерек" Тоян Мукатова сказала, что такой случай в их саду впервые.

"Сегодня утром пришла в сад, почувствовала запах. Пошла на кухню. Положили другое. Завскладом вытащила мясо и положила размораживаться в холодильник, в котором хранятся яйца. Этот холодильник морозит слабо. Повар положила его варить. Я поговорила с ними, взяла объяснительные, сделал выговор кладовщику и всем поварам. Позже составили акт о порче продуктов. Испортилось около 30 килограммов мяса", - сообщила заведующая.

Мать одного из воспитанников Сауле Имашева считает, что испорченные продукты дают детям не в первый раз. 

"У моего сына в субботу повысилась температура, и её невозможно было сбить, жидкий стул, слабость", - сказала она.

На это заведующая ответила, что в ДСЭК ей сообщили, мол сейчас в регионе циркулирует инфекция, сопровождающаяся поносом и рвотой.

Обеспокоенные родители утверждают, что при обращении в санэпидконтроль им отвечают, что смогут провести проверку только в случае отравления ребёнка. Они требуют снять с должностей заведующую, завскладом, медика, бухгалтера и повара. 

В Управлении образования Уральска сообщили, что сотрудники ведомства выехали в сад. После принятия всех жалоб от родителей решат вопрос с проверкой.

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