Из грязевого плена вызволили россиян в Актюбинской области

В ДЧС Актюбинской области поступил сигнал о том, что на размытой дороге легковая машина застряла в грязевой массе и не смогла самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами спасателей МЧС автомобиль отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден до ближайшего населенного пункта тяжелой техникой", - сообщили сотрудники ведомства.

Спасенные 4 человек, в том числе 2-е детей являются гражданами Российской Федерации.

Глава семейства выразил свою благодарность казахстанским спасателям.