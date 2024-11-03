  • 3 Ноября, 06:16
  • BAIGENEWS

Из грязевого плена вызволили россиян в Актюбинской области

Сегодня, 05:44
АВТОР
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из открытых источников Сегодня, 05:44
Сегодня, 05:44
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Фото: из открытых источников

В ДЧС Актюбинской области поступил сигнал о том, что на размытой дороге легковая машина застряла в грязевой массе и не смогла самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами спасателей МЧС автомобиль отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден до ближайшего населенного пункта тяжелой техникой", - сообщили сотрудники ведомства.

Спасенные 4 человек, в том числе 2-е детей являются гражданами Российской Федерации.

Глава семейства выразил свою благодарность казахстанским спасателям.

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