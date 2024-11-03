Из грязевого плена вызволили россиян в Актюбинской области
Сегодня, 05:44
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Сегодня, 05:44Сегодня, 05:44
82Фото: из открытых источников
В ДЧС Актюбинской области поступил сигнал о том, что на размытой дороге легковая машина застряла в грязевой массе и не смогла самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Силами спасателей МЧС автомобиль отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден до ближайшего населенного пункта тяжелой техникой", - сообщили сотрудники ведомства.
Спасенные 4 человек, в том числе 2-е детей являются гражданами Российской Федерации.
Глава семейства выразил свою благодарность казахстанским спасателям.