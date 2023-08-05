Из горящей гостиницы в Алматы пожарные спасли семерых человек

Трёх человек спасли и ещё четверых эвакуировали пожарные из горящей гостиницы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"5 августа в 16:26 на пульт "101" поступили несколько звонков от взволнованных очевидцев о пожаре по улице Есенова Жетысуского района. Незамедлительно силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу. В 16:33 обнаружено горение мебели в одном из помещений. Создалось сильное задымление помещениях трёхэтажного здания гостиницы "Pana Inn". Во время разведки и тушения пожара звенья газодымозащитной службы, установив трёхколенных лестницы в окна дымящихся этажей, эвакуировали четверых человек со второго этажа, со второго и третьего этажей были спасены трое мужчин .Одного из них пожарные спасли с третьего этажа гостиницы: он спокойно ждал помощи спасателей, расположившись в проёме окна с кондиционером", — рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован в 16:41. Огнеборцам удалось помешать распростанению огня на крышу, коридор и соседние номера гостиницы.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия были задействованы 25 человек и семь единиц техники ДЧС Алматы и службы взаимодействия.