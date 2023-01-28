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ДЧС Астаны Сегодня, 12:16
139
Сегодня, 12:16
139
Фото: ДЧС Астаны

Из горящего микроавтобуса в столице госпитализирован водитель

В Астане полностью выгорела газель, с места происшествия с ожогами  лица, рук и ног госпитализирован водитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

Сообщение о том, что загорелся микроавтобус, поступило сегодня в восемь утра. На тушение пожара  выехали шестеро сотрудников и одна единица техники. Пожарные ликвидировали огонь в 08:22.

Бригада скорой оказала первую медпомощь 32-летнему водителю. Мужчина доставлен в больницу с ожогами лица, кистей и стоп 1-2 степени.


"С начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте. Чаще всего, причинами пожара становятся неисправность электропроводов и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", — отметили в столичном ДЧС.

 

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#Пожар #происшествие #ДЧС #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:16
139
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