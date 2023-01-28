Из горящего микроавтобуса в столице госпитализирован водитель

Фото: ДЧС Астаны

В Астане полностью выгорела газель, с места происшествия с ожогами лица, рук и ног госпитализирован водитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

Сообщение о том, что загорелся микроавтобус, поступило сегодня в восемь утра. На тушение пожара выехали шестеро сотрудников и одна единица техники. Пожарные ликвидировали огонь в 08:22.

Бригада скорой оказала первую медпомощь 32-летнему водителю. Мужчина доставлен в больницу с ожогами лица, кистей и стоп 1-2 степени.