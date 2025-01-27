  • 27 Января, 08:00
  • BAIGENEWS

Из горящего дома в Петропавловске вынесли газовый баллон

Из горящего дома эвакуировали мужчину.

Сегодня, 07:40
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:40
Сегодня, 07:40
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Фото: МЧС РК

В Петропавловске по улице Батыр Баяна произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, которые из горящего дома эвакуировали мужчину и полностью ликвидировали пожар на площади 45 квадратных метров. 

Огнеборцам удалось избежать распространения огня и предотвратить взрыв газового баллона. Пострадавших нет.

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