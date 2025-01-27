Из горящего дома в Петропавловске вынесли газовый баллон
Из горящего дома эвакуировали мужчину.
Сегодня, 07:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
62Фото: МЧС РК
В Петропавловске по улице Батыр Баяна произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, которые из горящего дома эвакуировали мужчину и полностью ликвидировали пожар на площади 45 квадратных метров.
Огнеборцам удалось избежать распространения огня и предотвратить взрыв газового баллона. Пострадавших нет.
Самое читаемое
- В Беларуси завершилось досрочное голосование на президентских выборах
- Казахстан завоевал две медали на мировом турнире по лёгкой атлетике в Астане
- Новые профессиональные праздники появились в Казахстане
- Чиновник и медсестра незаконно оформляли инвалидность в Шымкенте
- 956 млн тенге направлено на развитие хоккея в Актюбинской области