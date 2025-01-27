В Петропавловске по улице Батыр Баяна произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, которые из горящего дома эвакуировали мужчину и полностью ликвидировали пожар на площади 45 квадратных метров.

Огнеборцам удалось избежать распространения огня и предотвратить взрыв газового баллона. Пострадавших нет.