Из деталей LEGO построили полноразмерный гиперкар

LEGO и McLaren создали самую сложную модель в серии "Technic" — полноразмерный гиперкар McLaren P1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lego.com.

В ходе создания модели было использовано 342 817 деталей Lego, общий вес копии составил около 1220 килограмм.

Модель оснащена 768 игрушечными моторами LEGO, которые позволяют модели разгонаться до 64 километров в час. Именно такую скорость развил за его рулем по автодрому Сильверстоун гонщик Формулы-1 Ландо Норрис.