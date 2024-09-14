Из деталей LEGO построили полноразмерный гиперкар
Сегодня, 06:32
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Сегодня, 06:32Сегодня, 06:32
112Фото: Lego.com
LEGO и McLaren создали самую сложную модель в серии "Technic" — полноразмерный гиперкар McLaren P1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lego.com.
В ходе создания модели было использовано 342 817 деталей Lego, общий вес копии составил около 1220 килограмм.
Модель оснащена 768 игрушечными моторами LEGO, которые позволяют модели разгонаться до 64 километров в час. Именно такую скорость развил за его рулем по автодрому Сильверстоун гонщик Формулы-1 Ландо Норрис.