Из бюджета деньги не потрачены – министр об исследовании перевода времени
Ведомство подвергалось критике за выделение средств.
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Бюджетные средства на исследование о переводе времени не были выделены. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BaigeNews.kz.
"В прошлом году нас критиковали, когда мы объявили о проведении отдельного научного исследования, точнее - его стоимость. Была заявка от министерства здравоохранения в 161 миллион тенге.
В итоге, когда объявили конкурс, там было что-то около 60 миллионов. В итоге мы решили этот конкурс не проводить. Деньги не были потрачены из бюджета. Тот мониторинг по шести направлениям, о котором сегодня говорилось, был проведен средствами научных институтов", - сказал министр.
Он также добавил, что ведомство решило не затягивать с исследованиями и сразу передало имеющиеся данные в Мажилис. По словам министра Нурбека, министерство посчитало бессмысленным ждать три года и тратить дополнительные средства, когда вся необходимая информация уже собрана и проанализирована межведомственной группой.
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