Три населённых пункта в Абайской области исчезли из базы данных "Правительства для граждан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Из-за этого жители посёлков Малая Актюба, Жаркын и Мурат не могут продать недвижимость и получать медицинские услуги. Причём об этом сельчане узнали совершенно случайно.

В июне прошлого года жительница посёлка Малая Актюба Наталья Белозёрова выставила на продажу свой дом. Однако сделку с покупателем совершить не удалось – в ЦОНе женщина узнала, что у неё нет прописки. А когда начали разбираться, то и посёлка в базе данных не нашли. Оказалось, что раньше он относился к Озёрскому сельскому округу, но в 2024 году несколько населённых пунктов решили перенести в новый район – Жанасемей. Вот только дело не завершили.

"Мы относились всегда к Озёркам. У нас никогда ни с чем не было проблем. Это сейчас длится седьмой месяц. Мы бегаем, нас из одной в другую сторону отправляют – к одному человеку, к другому, к третьему. От нас все отказываются. Мы не знаем уже, дальше куда идти и кто нам может помочь", – говорит Наталья Белозёрова.

Местные жители говорят, что из-за отсутствия прописки они не могут рассчитывать на полноценную медицинскую помощь, а некоторые и вовсе обнаружили, что теперь прописаны в другой области.

В акимате Семея причину, из-за которой эти населённые пункты не оказались в базе данных, назвать не смогли.

"Причина, по которой посёлков нет в базе данных, нам неизвестна. Сегодня "Правительство для граждан" отправило нам письмо, в котором запросило информацию: к какому населённому пункту относятся посёлки Малая Актюба, Жаркын и Мурат. Мы предоставили данные о том, что они относятся к Семею", – сообщил и.о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства Семея Ерлан Мекетаев.

Теперь жители исчезнувших из базы данных сёл ждут ответа от "Правительства для граждан". Сколько времени уйдет на решение этой проблемы, пока неизвестно.