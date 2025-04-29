После обеда 29 апреля в Талгарском районном суде продолжился допрос свидетелей по делу об убийстве Шерзата Полата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Свидетель Талгат Аширбаев сообщил, что в день трагедии случайно встретился с подсудимыми в кафе "Эйфория". Он приехал туда вместе с другом Адилем Тулеубекулы, чтобы договориться о предстоящем банкете. При выезде из заведения их знакомый Абзал Шынасыл попросил подвезти его до стадиона "Жастар". Остальные из его компании сели в чёрный Mercedes.

Однако Абзал вышел из машины не у стадиона, а чуть дальше – возле магазина "Камажай", где уже стоял тот самый чёрный Mercedes. Аширбаев также заметил припаркованный рядом серый Ravon.

"Как только Абзал вышел, он сразу побежал в толпу. Люди кричали, ругались. Из Ravon вытащили ружьё – я сразу уехал. Честно говоря, испугался", – рассказал Аширбаев.

Примерно через 10 минут он с другом вернулся на то же место. По улице Руставели на земле лежали двое, рядом плакала женщина и звала скорую помощь.

"Я испугался, что стану крайним. Не остановился, не помог. Даже не подумал, что кто-то может умереть. Думал, вызовут сами. Побоялся последствий и уехал", – пояснил он во время допроса.

Свидетель Адиль Тулеубекулы подтвердил слова Аширбаева. По его словам, в пути они с Абзалом говорили только о футболе.

"Когда высадили Абзала, Талгат закричал: "Ружьё, ружьё!". Мы испугались, чтобы шальная пуля не задела нас, и уехали", – сказал Тулеубекулы.

Он отметил, что во время их второго проезда у "Камажая" два человека лежали на земле без движения.

Также в суде просмартивают видео с допросами других свидетелей - друзей Шерзата Полата.

В первой половине дня в суде зачитали показания покойного дяди Шерзата – Нурганата Гаипбаева. Также был продемонстрирован фрагмент следственного эксперимента с его участием. Эксперимент проводился на месте трагической драки. На видео Гаипбаев подробно показывает, где и как происходило нападение и избиение. В списке нападавших он назвал имена всех подсудимых. У многих, по его словам, были ножи, спрятанные в барсетках.

Ранее патрульный раскрыл детали задержания по делу Шерзата Полата.

Также в суде допросили свидетелей, оплативших за пиво и сигареты в магазине "Камажай".