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wikimedia.org Сегодня, 10:14
109
Сегодня, 10:14
109
Фото: wikimedia.org

Из Астаны запустили прямой рейс в Анкару

В Астане в понедельник, пятого декабря, состоялась торжественная церемония открытия нового маршрута между столицами Казахстана и Турции турецким бюджетным перевозчиком AnadoluJet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

"Рейсы между Астаной и Анкарой будут выполняться на воздушных судах типа Б-737 дважды в неделю. Первыми рейсами прилетело 140 пассажиров и вылетело — 157", - сообщили в МИИР.

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#авиаперевозки #Астана #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:14
109
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