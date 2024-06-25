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Из Астаны запущены дополнительные поезда в Алматы и Шымкент

Сегодня, 11:26
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Из Астаны запущены дополнительные поезда в Алматы и Шымкент Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26
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Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в летний период из столицы запустили дополнительные поезда в южном направлении, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

"Поезда курсируют по маршрутам №204/203 Астана — Шымкент и №202/201 Астана-Алматы ежедневно до конца лета", - говорится в сообщении.

Ведомство просит пассажиров заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно. При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой "Лист ожидания" на сайте по продажам билетов или в кассах АО "Пассажирские перевозки".

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