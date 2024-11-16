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Из Астаны за день вывезли более 2000 грузовиков со снегом

Сегодня, 21:47
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 21:47
Сегодня, 21:47
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

В Астане продолжается посменная круглосуточная работа по уборке снега. Коммунальные службы устраняют последствия снегопада в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В вечернюю смену 16 ноября на очистку города от снега вышли порядка более 900 единиц спецтехники, а свыше 250 дорожных рабочих.

Днём 16 ноября более 25 тысяч кубометров снега было вывезено 2 009 большегрузами на снежные полигоны. 

С начала зимнего периода на снежные полигоны доставили свыше 342 тыс. кубометров снега более 26 тыс. рейсами.

"По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам. В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах", — сообщили в акимате.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

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