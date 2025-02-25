Весной 2025 года появится новый удобный способ добраться из Астаны в Самарканд: авиакомпания QAZAQ AIR запускает новый маршрут, который будет связывать столицу Казахстана с одним из самых древних и культурных центров Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.

Отметим, начало рейсов запланировано на 1 мая, и теперь путешественники смогут не только посетить сам Самарканд, но и сделать остановку в духовной столице Казахстана - Туркестане.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.