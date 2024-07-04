Из Астаны и Алматы планируется запустить рейсы в Катон-Карагай
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Заповедные уголки Катон-Карагайского района ВКО планируется сделать доступными для туристов, в том числе и иностранных, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
Для этого требуется предельно упростить логистику, чтобы иностранцы и жители других регионов Казахстана имели возможность добраться до Катона непосредственно из Алматы и Астаны. Прямые авиарейсы из южной и северной столиц станут возможны после реконструкции аэродрома в селе Катон-Карагай. Вопрос решается сейчас на уровне республики.
"В настоящее время акиматом Катон-Карагайского района ведётся сбор исходных данных: топосъёмка местности, сведения по температурному режиму, направлению ветра, уровню грунтовых вод и так далее. После готовности исходных данных специалистами АО "Авиационная администрация Казахстана" и РГП "Казаэронавигация" будет рекомендована подходящая под проектирование длина взлётно-посадочной полосы и типы эксплуатируемых воздушных судов", - информирует руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов.