Из Астаны и Алматы планируется запустить рейсы в Катон-Карагай

Заповедные уголки Катон-Карагайского района ВКО планируется сделать доступными для туристов, в том числе и иностранных, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

Для этого требуется предельно упростить логистику, чтобы иностранцы и жители других регионов Казахстана имели возможность добраться до Катона непосредственно из Алматы и Астаны. Прямые авиарейсы из южной и северной столиц станут возможны после реконструкции аэродрома в селе Катон-Карагай. Вопрос решается сейчас на уровне республики.