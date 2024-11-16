Из Алматы запустили туристический поезд в Туркестан и Ташкент

Национальный перевозчик запустил со станции Алматы туристический поезд "Jibek joly". Он проследует по маршруту "Алматы–Туркестан–Ташкент–Алматы", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в прессслужбе КТЖ, продолжительность тура составит пять дней, с 16 по 20 ноября 2024 года. Всего в первое путешествие отправились 115 пассажиров.

"Этот проект был реализован Национальной компанией "Қазақстан Темір Жолы" по поручению Главы государства в рамках стратегии развития туризма совместно с Министерством транспорта, Министерством туризма и спорта, а также акиматами города Алматы и Туркестанской области. Кроме того, в его реализации участвовали партнёры из компании "Узбекские железные дороги" - отметил, заместитель Генерального директора АО "Пассажирские перевозки" Мухит Турсынбаев.

В Туркестане туристы проведут один день, а в Ташкенте — два дня, посещая ключевые достопримечательности, живописные локации и святые места этих городов.

Для удобства пассажиров все экскурсии проводятся с участием профессиональных гидов. Передвижение по маршруту будут обеспечены туристическими автобусами.

Поезд включает 5 абсолютно новых вагонов Казахстанского производства, ранее не использовавшихся на других маршрутах. В состав поездной бригады туристического поезда войдут начальник поезда, восемь проводников и электромеханик.

Поезд снаружи украшен изображением государственного флага, а внутри используется постельное бельё в золотых тонах с национальными орнаментами, создающими уникальную атмосферу. Вагон-ресторан оформлен в традиционном стиле и предлагает меню с блюдами национальной и европейской кухни.

Билеты на туристический поезд были доступны через туристические агентства.