Из Алматы в Сиань и обратно смогут летать казахстанцы с 23 декабря

Фото: China Southern Airlines

Китайская авиакомпания "China Southern Airlines" запускает рейсы между городами Алматы и Сиань, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авмации МИИР РК.

В ведомстве отметили, что рейс запускают в рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения.

Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики проработал вопрос увеличения регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем с учетом ограничений китайской стороны по количеству частот и пунктам назначений.