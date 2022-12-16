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China Southern Airlines Сегодня, 12:29
93
Сегодня, 12:29
93
Фото: China Southern Airlines

Из Алматы в Сиань и обратно смогут летать казахстанцы с 23 декабря

Китайская авиакомпания "China Southern Airlines" запускает рейсы между городами Алматы и Сиань, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авмации МИИР РК.

В ведомстве отметили, что рейс запускают в рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения.

Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики проработал вопрос увеличения регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем с учетом ограничений китайской стороны по количеству частот и пунктам назначений.

"Начиная с 23 декабря 2022 года китайская авиакомпания "China Southern Airlines" планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Сиань с частотой один рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738.Открытие данного рейса окажет положительное влияние на развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами" — говорится в сообщении ведомства.

 

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#гражданская авиация #рейсы #Алматы #Китай #КГА
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:29
93
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