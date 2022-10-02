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pixabay.com Сегодня, 04:18
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Фото: pixabay.com

Из Алматы в Конаев перенесут вузы и колледжи

Власти Алматинской области и Алматы прорабатывают вопрос переноса ряда вузов в Конаев с целью разгрузки мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Пятый регион".

"С Алматы у нас ведется совместная работа и есть совместное понимание. Мы хотим перевести учебные заведения из Алматы в область", - рассказал заместитель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев в ходе встречи с бизнес-сообществом региона.

Он отметил, что для студентов будут созданы возможности для прохождения производственной практики.

"Наша мысль в том, чтобы вывезти вузы, построить им хорошие кампусы, чтобы они могли организовать дуальное обучение – полдня студенты учились, полдня могли работать на производстве. На перспективу, мы будем делать упор на развитие средне-технического образования. У нас инженеров, сантехников, мастеров найти проблематично", - сказал он.

Работа для молодых специалистов найдется, поскольку имеются значительные планы по развитию Алматинской области.

"Кирпичный завод будем строить, в целом большая стройка будет. Производство, промзоны сейчас пытаемся вытащить из Алматы. Нужно помочь разгрузить город. И нам надо вернуть в область наших жителей и сделать так, чтобы им было выгодно жить и работать в области", - отметил Дандыбаев.

Власти уверены, что переезд вузов и колледжей в регион также окажет положительный социальный эффект, учитывая, что жизнь и жилье в мегаполисе значительно дороже, чем в регионе.

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Журналист
Сегодня, 04:18
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