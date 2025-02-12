  • 12 Февраля, 06:33
  • BAIGENEWS

Из Актау теперь можно вылететь в Иран

Рейсы выполняются каждый вторник.

Сегодня, 05:40
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:40
Сегодня, 05:40
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Аэропорт Актау принял первый рейс из иранского Горгана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Рейсы выполняет авиакомпания Qeshm Air. Рейсы выполняются каждый вторник с 11 февраля по 29 марта 2025 года.

По словам заместителя начальника службы организации пассажирских перевозок аэропорта Актау Салтанат Нурсебеповой, время в пути составит 2,5 часа.

"В наш город из Горгана прибыли 42 человека, а из Актау собираются вылететь 40. Всего в самолёте 110 посадочных мест", - рассказала Салтанат Нурсебепова.

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