Из Актау теперь можно вылететь в Иран
Рейсы выполняются каждый вторник.
Сегодня, 05:40
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Сегодня, 05:40Сегодня, 05:40
114Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Аэропорт Актау принял первый рейс из иранского Горгана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Рейсы выполняет авиакомпания Qeshm Air. Рейсы выполняются каждый вторник с 11 февраля по 29 марта 2025 года.
По словам заместителя начальника службы организации пассажирских перевозок аэропорта Актау Салтанат Нурсебеповой, время в пути составит 2,5 часа.
"В наш город из Горгана прибыли 42 человека, а из Актау собираются вылететь 40. Всего в самолёте 110 посадочных мест", - рассказала Салтанат Нурсебепова.
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